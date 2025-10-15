Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Atentado en Ecuador: “El coche bomba en Guayaquil revela que el crimen organizado ha decidido confrontar al Estado”
Un atentado con coche bomba sacudió el martes la zona turística de Guayaquil, ciudad considerada el motor económico de Ecuador, dejando una persona muerta y 26 heridos. El ataque ocurrió casi dos años después de que el presidente Daniel Noboa declarara la existencia de un conflicto armado interno en el país, designara como terroristas a las bandas criminales más poderosas, y ordenara el despliegue de militares para que realicen labores de seguridad que antes eran exclusivas de la policía. Además, desde el pasado 22 de setiembre el Gobierno afronta un paro nacional con bloqueos de vías en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

