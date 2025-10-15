Atentado en Ecuador: “El coche bomba en Guayaquil revela que el crimen organizado ha decidido confrontar al Estado”

Ningún grupo criminal ha reivindicado la autoría del atentado, pero las autoridades apuntan a Los Lobos, la más poderosa organización delictiva del país y una de las designadas como terrorista por Noboa.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó la explosión como un acto de “terrorismo puro y duro”.

Noboa reaccionó el miércoles y dijo que actos como estos son parte de un plan para “desequilibrar a un Gobierno para que no atienda las necesidades” de los ciudadanos.

“No podemos retroceder ante las mafias ni ante la gente que quiere aterrorizar a las familias”, dijo.

Los restos de un coche bomba que explotó frente a un centro comercial en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 14 de octubre de 2025. (Foto de Marcos Pin / AFP). / MARCOS PIN

¿Cómo fue el atentado?

La explosión ocurrió en la avenida Joaquín Orrantia, frente al Mall del Sol, cerca del Hotel Sheraton y del edificio conocido como 100 Business Plaza, en una zona comercial y turística de Guayaquil.

A las 18:30 del martes, videos del Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador, ECU 911, captaron el incendio de una camioneta en la avenida Joaquín Orrantía. El vehículo permaneció en llamas por unos cinco minutos y luego explotó.

Wellington Benítez, un ciudadano que grababa el incendio con su celular, falleció en el sitio tras ser alcanzado por una esquirla. La víctima era un taxista que trabajaba en el sector.

Un cuerpo cubierto se observa en la zona del atentado con coche bomba en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 14 de octubre de 2025. (Foto de MARCOS PIN / AFP). / MARCOS PIN

Un segundo vehículo con carga explosiva fue descubierto por la policía, pero no estalló; fue neutralizado mediante una detonación controlada.

Posteriormente, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que el artefacto empleado en el ataque no era artesanal, sino de elaboración profesional.

El Gobierno señala a Los Lobos

La mañana del miércoles, Reimberg dijo que el grupo criminal Los Lobos estaría detrás del atentado.

Agregó que el atentado responde a las acciones de Fuerzas Armadas y la policía contra la minería ilegal, especialmente en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura.

El ministro explicó que Los Lobos tienen nexos con el grupo colombiano disidente Óliver Sinisterra, relacionado a las actividades mineras ilegales.

🔊 #ATENCIÓN | La explosión de un coche bomba en Guayaquil sería una represalia de la organización criminal Los Lobos, por el combate a la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura. Así lo señaló John Reimberg, ministro del Interior. ⤵️ pic.twitter.com/FjIRb9SzaU — NotiMundo (@notimundoec) October 15, 2025

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de setiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional. No se registraron ni heridos ni fallecidos.

Además, el pasado 9 de octubre la policía desactivó explosivos pegados a un balón de gas que estaba en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador.

El lugar del atentado

De acuerdo con el diario El Universo, el lugar del atentado es una zona relativamente nueva, desarrollada hace unos 25 años y se ubica cerca del aeropuerto de Guayaquil. Es conocida como Ciudad del Sol, pues allí se levantó el centro comercial más grande de la ciudad, Mall del Sol.

Dicho centro comercial recibe a diario a miles de visitantes. Además, en el área hay edificios que albergan tres hoteles de cadenas internacionales como el Sheraton, torres de oficinas ejecutivas, corporativas y de departamentos.

El Universo informó que gran parte de ese desarrollo fue impulsado por Pronobis, empresa del Grupo Nobis, de la empresaria Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa. Esto genera especulaciones sobre si detrás del atentado hay un objetivo simbólico o político, además de la posibilidad de causar daño indiscriminado.

La explosión ocurrió en una concurrida zona comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil, que quedó sumida en el caos, según imágenes difundidas por las autoridades locales. (Foto de Marcos PIN / AFP). / MARCOS PIN

El crimen organizado pasa a una nueva fase

El analista experto en temas de seguridad Fernando Carrión le dijo a El Comercio que el atentado en Guayaquil marca una nueva fase de confrontación directa de las organizaciones criminales con el Estado Ecuatoriano, tras la declaratoria de conflicto armado interno del 9 de enero del 2024.

Explicó que, luego de esa medida, los homicidios disminuyeron temporalmente porque las bandas decidieron no confrontarse con el Estado y optaron por un repliegue estratégico. Pero desde marzo de este año los asesinatos volvieron a aumentar, y en lo que va de octubre se registra un repunte significativo.

Efectivamente, en el 2023 hubo un récord de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes (7.878 crímenes violentos), mientras que en el 2024 la tasa bajó a 39 homicidios por cada 100.000 habitantes (7.033 crímenes violentos).

Sin embargo, este 2025 hay un fuerte repunte. En el primer semestre hubo 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período del 2024. El pasado domingo, dos masacres dejaron 14 muertos y 17 heridos.

Un policía monta guardia durante un operativo en el barrio donde al menos 22 personas fueron asesinadas en Guayaquil, Ecuador, el 7 de marzo de 2025. (Foto de Marcos PIN / AFP). / MARCOS PIN

Carrión dijo que el coche bomba en Guayaquil evidencia que las estructuras delictivas ya no solo compiten entre sí por territorios o mercados ilícitos, sino que "ahora deciden confrontarse directamente con el Estado" y, posiblemente, con el propio presidente Noboa, ya que el atentado ocurrió en una zona de alto poder adquisitivo donde incluso operan empresas vinculadas una familiar del mandatario, su tía Isabel Noboa.

El analista advirtió que el Estado ecuatoriano no está preparado para enfrentar atentados urbanos con explosivos, un tipo de violencia que no era habitual en el país y que se ha incrementado en el último año y medio. Describió un patrón que se había repetido: vehículos robados cargados con explosivos improvisados usados como mensajes o actos intimidatorios.

Sobre las causas del repunte actual de la violencia, el experto vinculó el fenómeno con el paro nacional originado por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares. Esto ha obligado a las Fuerzas Armadas y a la policía a atender las protestas sociales, descuidando la lucha contra el crimen organizado, lo que, según Carrión, está pasando factura.

Además, criticó que el gobierno de Noboa intente equiparar las protestas sociales con el terrorismo, lo cual genera confusión y desconfianza entre la ciudadanía.

Finalmente, subrayó que la crisis carcelaria sigue siendo el talón de Aquiles de la seguridad nacional en Ecuador.

En los últimos cuatro años se han registrado unas 600 muertes dentro de los penales, incluidas masacres recientes, lo que demuestra que las cárceles siguen bajo control de estructuras criminales, indicó.

Según Carrión, el sistema penitenciario “opera al margen de la ley”, sin cumplir su función de rehabilitación y reinserción, y mantiene canales de comunicación activos entre reclusos y el exterior.