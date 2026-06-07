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Personas observan los restos de una embarcación incinerada este sábado en el puerto de Manta, Ecuador. (EFE/ Ariel Ochoa).
Personas observan los restos de una embarcación incinerada este sábado en el puerto de Manta, Ecuador. (EFE/ Ariel Ochoa).
Por Agencia EFE

Catorce embarcaciones pesqueras y 21 lanchas quedaron afectadas este sábado por incendios registrados en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, sin que se conozcan aún las causas que provocaron el suceso, que ha dejado imágenes en las que se aprecian grandes columnas de fuego y humo negro.

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