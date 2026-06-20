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El portavoz presidencial Manuel Adorni da una conferencia de prensa diaria en el palacio presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, el 22 de febrero de 2024. (Foto de Handout / Oficina de Prensa de la Presidencia de Argentina / AFP)
El portavoz presidencial Manuel Adorni da una conferencia de prensa diaria en el palacio presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, el 22 de febrero de 2024. (Foto de Handout / Oficina de Prensa de la Presidencia de Argentina / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El gobierno de Argentina designó este viernes un nuevo portavoz presidencial, función que hasta ahora ocupaba informalmente el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, figura central de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

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