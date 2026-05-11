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El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, asiste a una ceremonia para conmemorar el 44.º aniversario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas (denominadas «Falkland Islands» en Argentina) en el «Cenotafio a los Caídos de la Guerra de las Malvinas», en Buenos Aires, el 2 de abril de 2026. Foto: Luis ROBAYO / AFP
El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, asiste a una ceremonia para conmemorar el 44.º aniversario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas (denominadas «Falkland Islands» en Argentina) en el «Cenotafio a los Caídos de la Guerra de las Malvinas», en Buenos Aires, el 2 de abril de 2026. Foto: Luis ROBAYO / AFP
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El partido del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), Propuesta Republicana (Pro), criticó al Gobierno de Javier Milei en medio de la polémica por la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

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