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Fotografía de archivo del 29 de abril del 2026 del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martin Campaya /ARCHIVO
Fotografía de archivo del 29 de abril del 2026 del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martin Campaya /ARCHIVO
/ MATIAS MARTIN CAMPAYA
Por Agencia EFE

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, admitió que ocultó alrededor de medio millón de dólares de sus declaraciones juradas patrimoniales como funcionario público y reconoció que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.

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