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El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, habla en la sede del partido gobernante, "La Libertad Avanza". Foto: Luis ROBAYO / AFP
El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, habla en la sede del partido gobernante, "La Libertad Avanza". Foto: Luis ROBAYO / AFP
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

El jefe de gabinete de ministros argentino, Manuel Adorni, rechazó este jueves cuestionamientos sobre su patrimonio tras la difusión de imágenes de un viaje familiar en avión privado y versiones sobre supuestos bienes no declarados.

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