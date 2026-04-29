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El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, asiste a una ceremonia para conmemorar el 44.º aniversario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas (denominadas «Falkland Islands» en Argentina) en el «Cenotafio a los Caídos de la Guerra de las Malvinas», en Buenos Aires, el 2 de abril de 2026. Foto: Luis ROBAYO / AFP
El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, asiste a una ceremonia para conmemorar el 44.º aniversario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas (denominadas «Falkland Islands» en Argentina) en el «Cenotafio a los Caídos de la Guerra de las Malvinas», en Buenos Aires, el 2 de abril de 2026. Foto: Luis ROBAYO / AFP
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, acude este miércoles al Congreso para dar su informe de gestión acompañado por el presidente Javier Milei, en una contundente muestra de respaldo en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio.

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