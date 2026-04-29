El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, acude este miércoles al Congreso para dar su informe de gestión acompañado por el presidente Javier Milei, en una contundente muestra de respaldo en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio.

Adorni lleva casi dos meses en el ojo de la tormenta, afectado por revelaciones sobre la compra de propiedades y la realización de suntuosos viajes familiares desde que asumió como funcionario.

“Claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, dijo Milei la semana pasada en una entrevista al canal de streaming Neura.

La Constitución obliga al jefe de Gabinete a informar mensualmente al Congreso, pero Adorni no había cumplido desde su nombramiento en noviembre pasado.

La habitualmente rutinaria sesión informativa toma esta vez un carácter inquisitivo: según medios locales, los diputados le enviaron unas 4.800 preguntas.

Adorni, de 46 años, se convirtió en uno de los colaboradores más importantes de Milei desde el rol de vocero presidencial. Con un tono confrontativo e irónico, hizo de sus conferencias de prensa uno de los principales espacios de defensa de la narrativa del gobierno contra la corrupción y a favor de la austeridad en la función pública.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Sin embargo, no habla públicamente desde el 25 de marzo, cuando tuvo un accidentado intercambio con los medios en momentos en que el escándalo apenas comenzaba.

“No tengo nada que esconder (...) con mi dinero hago lo que quiero”, declaró en aquella oportunidad, al acusar “una operación política y mediática para dañar al gobierno”.

Bajo el escrutinio de los medios se incluye un viaje oficial a Nueva York, al que llevó a su esposa —una decisión que él mismo reconoció como “un error, no un delito”—, así como viajes vacacionales en jet privado con su familia.

Otras filtraciones se han centrado en el patrimonio personal de Adorni, lo que desencadenó una investigación sobre posibles discrepancias entre su declaración jurada de bienes y ciertos gastos —particularmente aquellos relacionados con bienes inmuebles— incurridos durante los últimos dos años.

La fiscalía ha avanzado con la indagación a la escribana de Adorni y sobre documentación vinculada a los viajes, propiedades e hipotecas, aunque el ministro no fue citado a declarar.

El caso coincide con señales adversas para el gobierno: la actividad económica cayó 2,1% anual en febrero, la inflación subió a 3,4% mensual en marzo y la confianza en el gobierno retrocedió por cuarto mes consecutivo, según la Universidad Di Tella.