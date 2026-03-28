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Fotografía del 22 de mayo de 2024 del portavoz de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, Manuel Adornis, en un acto en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía del 22 de mayo de 2024 del portavoz de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, Manuel Adornis, en un acto en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

La Justicia de Argentina ordenó medidas de prueba sobre el jefe de Gabinete de Ministros del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, quien fue denunciado por delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias.

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