Chile empezará a sancionar a los progenitores que no paguen la pensión de alimentos de sus hijos gracias a un registro de deudores que entró en vigor este viernes y que tiene el objetivo de proteger los derechos de niños y adolescentes.

“Lo que se busca es ayudar a que las familias, y a las mujeres en particular, reciban de manera rápida las pensiones que necesitan, y que no sean las propias víctimas quienes tengan que hacer de detectives privados a los que no pagan las pensiones de alimento”, dijo la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

El llamado Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos castigará a toda persona que haya sido demandada por no pagar la pensión de alimentos para sus hijos durante tres meses consecutivos o cinco discontinuos.

Entre las sanciones, se encuentran la retención de hasta un 50% de los créditos que pidan lo padres deudores, la retención de devoluciones de impuestos o la imposibilidad de renovar licencias de conducir o el pasaporte.

“Padres y madres, todos son corresponsables de la crianza de sus hijos”, agregó la ministra en declaraciones a los medios.

Los tribunales informarán al deudor en caso de que entre en el registro, y las partes en conflicto podrán consultar los detalles del caso.

El expresidente chileno Sebastián Piñera, cuyo segundo Gobierno (2018-2022) impulsó el registro de deudores, aseguró en su cuenta de Twitter que “a partir de hoy, madres e hijos por fin están mejor protegidos” con “medidas duras, justas y necesarias para que los padres asuman sus responsabilidades y paguen las pensiones de alimentos”.