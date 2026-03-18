La Policía de Bolivia detuvo este miércoles en el este del país a uno de los hijos del expresidente Luis Arce dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor de Arce (2020-2025), fue detenido por agentes en un edificio en la zona residencial de Equipetrol, en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, confirmó al canal estatal Bolivia TV el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño.

“La Policía ha dado cumplimiento a una orden de aprehensión contra el hijo del expresidente Luis Arce Catacora, quien fue ubicado en un departamento en Santa Cruz”, sostuvo Montaño.

Según medios locales, Marcelo Arce fue llevado a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, mientras que Montaño indicó que no se descarta que sea trasladado a La Paz.

Se prevé que autoridades del Ministerio de Gobierno (Interior) ofrezcan una conferencia de prensa sobre este caso, del que por ahora no se han dado más detalles.

Según la orden de aprehensión contra Marcelo Arce que difundió el canal estatal, en esta investigación también están incluidos el expresidente Arce y sus otros dos hijos, Rafael y Camila.

En 2023, Marcelo Arce fue acusado por un diputado afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), por presuntamente fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban los proyectos de litio sin ser funcionario público, en base a una grabación que publicó.

La denuncia por este caso fue admitida inicialmente en la Fiscalía pero en abril de 2024 fue rechazada debido a que el audio no podía considerarse prueba y porque Marcelo Arce no trabajaba en la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Por otra parte, en noviembre pasado, la Fiscalía de Bolivia solicitó la detención preventiva por seis meses para Rafael Arce, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias.

Rafael Arce, cuyo paradero es desconocido, está investigado dentro del caso denominado ‘Adán y Eva’, por la compra que realizó, en 2021, de más de 2.100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en Santa Cruz.

En julio del año pasado se conoció que Rafael y Camila Arce obtuvieron préstamos por 9,1 millones de dólares en seis transacciones de una misma entidad bancaria, lo que derivó en la reapertura de la investigación.

Luis Arce está encarcelado desde diciembre, debido a una investigación por supuesta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía del Gobierno de Morales.

En octubre, antes de dejar el poder, el entonces presidente declaró a EFE que asumiría su defensa frente a las acusaciones y “calumnias” en su contra, al igual que la de sus hijos y señaló que nunca intervino en la Justicia mientras estuvo en el Ejecutivo.

El mandatario, que entregó el poder el 8 de noviembre a Rodrigo Paz, sostuvo que, una vez demostrada la falsedad de las acusaciones, sus hijos iniciarían acciones legales contra los denunciantes por el daño causado.

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