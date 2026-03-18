Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, junto a agentes de Policía, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de marzo de 2026. (Policía de Bolivia / EFE)
La captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, junto a agentes de Policía, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de marzo de 2026. (Policía de Bolivia / EFE)
Por Agencia EFE

La Policía de Bolivia detuvo este miércoles en el este del país a uno de los hijos del expresidente Luis Arce dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.