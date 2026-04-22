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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de Sao Bento, Lisboa, Portugal, el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de Sao Bento, Lisboa, Portugal, el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)
/ MIGUEL A. LOPES
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este miércoles su respaldo a la decisión de revocar las credenciales del oficial de seguridad de Estados Unidos que operaba en territorio brasileño, como medida de reciprocidad diplomática.

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