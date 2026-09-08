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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Fernando Vergara / POOL / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Fernando Vergara / POOL / AFP)
/ FERNANDO VERGARA

Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, , destacó este martes la relación personal que mantiene desde hace años con el presidente colombiano, , y recordó que ambos incluso coincidieron “en la misma mesa” durante una boda en Florida (EE.UU.).

Es inusual viajar a un país y conocer a un jefe de Estado y un presidente al que uno ya conoce desde hace años, antes de que fuera presidente, antes de que descubriera la política”, dijo Rubio durante una declaración a medios en Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico, tras reunirse con De la Espriella.

El jefe de la diplomacia estadounidense bromeó al decir que De la Espriella, un abogado millonario de derecha que tomó posesión de la presidencia colombiana hace un mes, “se volvió loco y se metió a presidente, se metió a político”.

Rubio describió al mandatario como “un hombre energético, un hombre de visión” y “valiente” por afrontar, según dijo, la compleja situación que heredó su Gobierno, en referencia tanto a la presidencia anterior, del izquierdista Gustavo Petro, como el desastre causado por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

El secretario de Estado también celebró la posibilidad de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que consideró “naturales” por los vínculos personales, culturales y económicos entre ambos países.

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