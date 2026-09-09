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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en Quito, Ecuador, el 9 de septiembre de 2026. (José Jácome / EFE)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en Quito, Ecuador, el 9 de septiembre de 2026. (José Jácome / EFE)
/ José Jácome
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles durante su visita a Ecuador que la Administración de Donald Trump no tiene la “intención de matar pescadores”, con relación a los ataques a embarcaciones ecuatorianas de pesca en aguas del Pacífico durante las últimas semanas.

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