icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Estado Marco Rubio interviene durante el acto de lanzamiento de Foundry School en el Instituto de la Paz de Estados Unidos. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
El secretario de Estado Marco Rubio interviene durante el acto de lanzamiento de Foundry School en el Instituto de la Paz de Estados Unidos. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia AFP

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llega el martes a Colombia en la primera parada de una gira por América Latina para reunirse con líderes afines a Donald Trump.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.