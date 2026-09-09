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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sale del aeropuerto internacional Ernesto Cortizzos en Barranquilla, Colombia, el 9 de septiembre de 2026. Foto: FERNANDO VERGARA / PISCINA / AFP
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sale del aeropuerto internacional Ernesto Cortizzos en Barranquilla, Colombia, el 9 de septiembre de 2026. Foto: FERNANDO VERGARA / PISCINA / AFP
/ FERNANDO VERGARA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este miércoles en Quito, capital de Ecuador, para reunirse con el presidente Daniel Noboa y afianzar las relaciones en términos de seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional.

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