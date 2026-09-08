El secretario de Estado Marco Rubio prometió este martes una relación “más fuerte” de Estados Unidos con Colombia, tras cuatro años de “distancia” entre estos dos aliados durante el anterior gobierno de izquierda.

Rubio se reunió en Barranquilla (norte) con el nuevo mandatario colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella, como parte de una gira por América del Sur para afianzar la influencia regional de Washington.

Colombia “enfrenta una crisis institucional, que se ha prolongado durante cuatro años de mala gestión (...) que ha perjudicado la relación” bilateral, dijo Rubio, que habló en inglés y español tras la reunión.

Su visita a Colombia marca un giro con respecto a las convulsas relaciones de Washington con el anterior expresidente izquierdista Gustavo Petro.

Desde que De la Espriella juramentó el 7 de agosto, prometió una relación “más firme que nunca” y autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para doblegar a las mafias del país.

“Colombia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica con los Estados Unidos”, dijo el mandatario tras el encuentro.

Durante la reunión, discutieron sobre la reconstrucción de Colombia tras el devastador terremoto que arrasó colegios, hospitales y miles de edificios en agosto.

También firmaron acuerdos sobre el intercambio de minerales críticos y la cooperación en energía nuclear civil, sin dar más detalles.

Además, De la Espriella pidió ayuda a Estados Unidos para modernizar aviones, drones, helicópteros y equipamiento militar en medio de su lucha contra el narco.

Colombia es la primera parada de una gira para estrechar lazos con los líderes de derecha en la región.

Rubio también viajará a Ecuador y Perú, donde Washington pretende profundizar la cooperación en materia de seguridad y reforzar la ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado.