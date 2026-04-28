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Marcos Campinha Panissa fue detenido en Paraguay. (Divulgación/SENAD).
Marcos Campinha Panissa fue detenido en Paraguay. (Divulgación/SENAD).
Por BBC News Mundo

Durante más de 20 años, el brasileño Marcos Campinha Panissa vivió en Paraguay con una identidad falsa. Se casó, formó una familia y abrió negocios.

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