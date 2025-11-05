La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado alertó sobre la urgencia de defender la libertad y la democracia en los países de Latinoamérica y afirmó que la “tragedia de Venezuela” se ha convertido en una advertencia cruda para la región, durante su intervención en video en el segundo día de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025.

Desde la clandestinidad en Venezuela, Machado elogió que el Perú se reúna para reflexionar sobre su futuro y afirmó que un sector privado comprometido puede ser motor de libertad, inclusión, paz y desarrollo. “Cuando el liderazgo empresarial, político y ciudadano se unen con propósito es cuando las naciones realmente avanzan”, afirmó.

La lideresa venezolana afirmó que en algunas naciones de la región las democracias han sido completamente destruidas, mientras que en otras están siendo puestas a prueba debido al avance del populismo, la corrupción y la manipulación política.

“Hoy la libertad ha dejado de ser un derecho garantizado en nuestra región para convertirse en una causa que tenemos que defender todos los días. El populismo no se combate con más promesas, sino con verdad, con integridad y con resultados”, afirmó.

Machado destacó que en medio de la dictadura de un régimen narco-terrorista “que usa el terror, la violencia y el hambre como instrumentos de control”, Venezuela aprendió a defender y cuidar la libertad.

“Nuestra tragedia se ha convertido en una advertencia cruda para toda América Latina. Porque la democracia no muere de golpe, muere en silencio, cuando los ciudadanos se acostumbran a la mentira. Como decía nuestro queridísimo maestro Mario Vargas Llosa: la democracia no sobrevive a la corrupción”, señaló.

Añadió que aquellos que todavía tienen el privilegio de vivir en democracias tienen que elegir bien. “Y elegir bien significa entender los riesgos del populismo y de las ideas destinadas al fracaso y a la miseria y a la violencia”, consideró.

“Nueva era”

Machado aprovechó para celebrar que la lucha de millones de venezolanos dentro y fuera del país “ha logrado quebrar ese cerco de miedo y aislar al régimen” y dijo que su país se encamina a un proceso de reconstrucción con ayuda de las democracias del mundo.

“Pero hoy Venezuela comienza una nueva era. Por primera vez en 26 años hay una esperanza concreta, tangible, cercana de transición y de construcción nacional. Que pasa por desmantelar la estructura criminal y avanzar definitivamente en nuestra liberación y transformación (...) El mundo ha entendido que lo que enfrentamos no es una discusión política, sino una estructura criminal que tiene que ser desmantelada con el apoyo de las democracias del mundo”, apuntó Machado, quien ha expresado su apoyo al despliegue militar estadounidense en la región.

Añadió que no existe neutralidad cuando la libertad está en juego y que lo que hoy ocurre en Caracas, Lima, Bogotá o Buenos Aires es parte de la misma batalla “por el alma de nuestro continente”.

“Desde Venezuela les digo con la fuerza de un bravo pueblo que no se rinde: la libertad no se hereda, se elige y se defiende. Y no habrá paz sin libertad y no tendremos libertad sin fuerza. Los venezolanos tenemos la determinación de convertir nuestra tragedia en una historia de reconstrucción y renacimiento (...) Venezuela será libre. Contamos con ustedes, con todo el Perú, hasta el final”, concluyó.