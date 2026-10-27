María Corina Machado ya está en Venezuela. Luego de más de diez meses alejada físicamente de su país, la líder opositora y Nobel de la Paz inicia un nuevo camino para llevar a la nación llanera a nuevas elecciones presidenciales. Fue en sus redes sociales donde anunció su regreso el último domingo.

Es así como -con la llegada de la líder de Vente Venezuela- empieza un nuevo capítulo en el que Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del gobierno, podría reunirse con la política opositora más importante del país.

Claudia Macero, vocera de Machado, indicó en una emisora local que esta “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”.

Según la agencia AFP, Macero considera que el retorno de la lideresa responde a “un proceso de transición que requiere a todas las partes”.

Para la analista política María Puerta Riera, toda la oposición debería reunirse, y no solamente María Corina Machado, con Rodríguez y “el grupo de personas que está al frente del control político de Venezuela en este momento”.

La clave estaría en el tiempo que avanza en contra del régimen, según Puerta Riera, “porque para muchos está claro que mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca ellos van a gozar de apoyo político de Estados Unidos” . Y la actual gestión republicana termina a comienzos del 2029.

“Es muy difícil para un gobierno, que no sea el de Trump, mantener este nivel de apoyo a un gobierno que no es democrático y a una persona [Delcy Rodríguez] que no ha sido electa por nadie”, indica la docente y miembro de la Red de Politólogas en comunicación con El Comercio.

Para el analista Luis Nunes la llegada de María Corina Machado “acelera los procesos y sobre todo pone en el tapete quién tiene el verdadero liderazgo en Venezuela”.

“Es saludable para el sistema democrático porque se había empantanado mucho el tema con la mesa de negociaciones. Tres rondas de esta mesa de diálogo, pero con pocos avances, sobre todo en lo de marcar el cronograma electoral y resolver el complicado tema de los presos políticos”, apunta el especialista en elecciones y gobernabilidad.

¿Cuál será el papel de Dinorah Figuera, quien representa a la oposición en esta mesa de negociaciones? Para Nunes, su papel es el de “intermediar los cambios que Venezuela está teniendo en lo que llaman el cronograma de transición, pero no es María Corina, ni mucho menos”.

Además… Diez meses fuera de su patria María Corina Machado salió de Venezuela en diciembre del 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo (Noruega). Según el Comité Nobel, la lideresa "ha mostrado que las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz". No llegó a tiempo para la ceremonia y el galardón lo recibió su hija. Desde entonces estuvo en dificultades para regresar a su país, en parte por la falta de luz verde de Washington. El mismo secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que no creyó oportuno el regreso en los días inmediatamente posteriores a los sismos que golpearon el país en junio. La opositora de 59 años estuvo en Panamá durante los últimos meses.

María Corina Machado ha recibido el apoyo de organizaciones internacionales, entre ellos la Unión Europea, que aboga por promover un proceso de diálogo y una salida política en el país.

“Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovecharán esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por Venezuela, que conduzca a elecciones libres y justas”, señaló la organización en un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

La Organización de Estados Americanos (OEA) también indicó que espera que el retorno de Machado contribuya a “ampliar el espacio democrático”, la celebración de “elecciones libres” y una “transición democrática”.

El camino hacia las elecciones

Por lo pronto, entre los partidos políticos y coaliciones de oposición en Venezuela parece que el camino está claro: nuevas elecciones cuanto antes.

Por un lado, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) remarca que el regreso de Machado “debe marcar un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular”.

“Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada”, indica la organización

Delcy Rodríguez dice que María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” en su vuelta a Venezuela. (Fotos: EFE / AFP).

Del mismo modo, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, plantea “exigir pronto un cronograma electoral que nos permita tener lo más pronto posible una elección presidencial”. “Nos llena de alegría y de optimismo”, indicó sobre la vuelta de Machado.

Para Puerta Riera “lo que esperan los venezolanos es la posibilidad del retorno a la democracia”. “En Venezuela hay un clamor popular por elecciones presidenciales lo más rápido posible para que haya una transición política” , indica la analista política.

En esa línea considera razonable procurar unas elecciones en el 2027. Señala algunas condiciones como garantizar la transparencia, el respeto a la Constitución y el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, comenzando por la de Machado. Y es que en el 2024 el Tribunal Supremo venezolano confirmó la inhabilitación política de María Corina para ocupar un cargo público por hasta 15 años.

Nunes también considera que sería ideal que las elecciones se realicen el próximo año, pero “lo más importante sería un Consejo Nacional Electoral absolutamente independiente, ni una sola figura del chavismo que huela a trampa, que huela a a misterio electoral” . También menciona la independencia del Tribunal Supremo de Justicia y la presencia de observadores internacionales.

Sin embargo, la realización de comicios generales en Venezuela dependerá del respaldo de Estados Unidos.

"Trump es aliado de sí mismo"

¿Qué tan confiable es Estados Unidos para la oposición venezolana? ¿Qué tan confiable es Donald Trump?

Tras conocerse el retorno de Machado a Venezuela, Marco Rubio destacó la mediación de Estados Unidos en el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. “Las condiciones que han permitido el regreso seguro de la señora Machado a Venezuela son consecuencia directa de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos”, aseveró el Secretario de Estado norteamericano.

María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud" (EFE). / RASTREO DE REDES

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no sabía nada del retorno de Machado.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo”, dijo a la prensa de su país. Pero lo que genera dudas es su cercanía a Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos, al parecer, está mucho más cómodo con Delcy Rodríguez, y quiere ahorrarse un período de inestabilidad desde el punto de vista político. Eso lo ha dicho el mismo presidente Trump en reiteradas oportunidades”, comenta Puerta Riera.

Y es que el gobierno de Trump ha mantenido buenos tratos con Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, en enero de este año. Un momento que la especialista califica como de mucha esperanza e ilusión.

“Yo creo que Machado y su coalición tienen que haber aprendido la lección que el presidente Trump es aliado de sí mismo y de sus intereses” , indica la analista.

En parte, Nunes coincide en que “el papel de Estados Unidos es uno muy pragmático, le interesa sobre todo el tema petrolero”. Sin embargo, el regreso de Machado también puede dar otra lectura en la que Estados Unidos fue informado de que María Corina iba a regresar.

“El gobierno estadounidenses le habría hecho, con este retorno, un llamado de atención [a Delcy Rodriguez] como para decirle ‘No creas que con nosotros las tienes todas de ganar’”, comenta Nunes.

En esa línea, un alto funcionario del Departamento de Estado informó en una rueda de prensa telefónica que el gobierno de Trump apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave para las elecciones presidenciales. Luego, “Rodríguez debería declarar vacante permanente en la presidencia”.