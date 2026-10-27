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Resumen

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María Corina Machado regresó a Venezuela para liderar la oposición y plantear unas elecciones presidenciales. (Foto: AFP)
María Corina Machado regresó a Venezuela para liderar la oposición y plantear unas elecciones presidenciales. (Foto: AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

María Corina Machado ya está en Venezuela. Luego de más de diez meses alejada físicamente de su país, la líder opositora y Nobel de la Paz inicia un nuevo camino para llevar a la nación llanera a nuevas elecciones presidenciales. Fue en sus redes sociales donde anunció su regreso el último domingo.

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