icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Machado aboga por una salida democrática a la crisis en Venezuela y destaca el rol clave que ha cumplido EE.UU. con la captura de Nicolás Maduro. (Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo)
Machado aboga por una salida democrática a la crisis en Venezuela y destaca el rol clave que ha cumplido EE.UU. con la captura de Nicolás Maduro. (Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo)
Por Grupo de Diarios América (GDA)

El chavismo reafirma que Nicolás Maduro y Cilia Flores están “secuestrados” en EE.UU.