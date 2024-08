La líder opositora María Corina Machado reiteró que aunque el régimen de Nicolás Maduro busca instaurar el miedo en Venezuela con una represión “brutal”, “la verdad ya está expuesta” y aseguró que no claudicará en su defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Por ello, llamó a los peruanos y ciudadanos de todos los países a unirse en la manifestación convocada para este sábado 17 con el fin de denunciar el fraude electoral del chavismo.

“Este es un momento en el cual ya se acabaron las excusas (...) Aquí no hay puntos medios. Se está con la verdad y se está con la sociedad o se está contra ella”, dijo Machado en una conferencia virtual con medios de Perú, Ecuador y Colombia, en la que participó El Comercio.

La opositora también consideró que es “una buena señal” que Maduro no haya cerrado el canal de comunicaciones con Brasil, Colombia y México, cuyo rol mediador consideró crucial para lograr una transición política.

Machado destacó además que a Maduro le conviene hacer una evaluación realista de sus opciones y establecer una negociación con la oposición.

-Más allá de lo que se publica o se ha dicho, ¿hay indicios ciertos de que Maduro está dispuesto a negociar?

Yo no quiero especular. Yo siento que es un momento en el cual ellos se han resistido porque dentro del oficialismo no hay una posición homogénea. No es un grupo, digamos, jerárquico, sino heterárquico. Y ahí hay grupos claramente dispuestos a negociar y presionar para que eso ocurra. Otros están atrincherados y dispuestos a cualquier cosa. Entonces, yo siento que al menos la disposición de no haber cerrado completamente el canal con Brasil, México y Colombia es una buena señal y esperemos a ver qué ocurre esta semana, que es crucial en ese sentido.

-Trump declaró que intervendría militarmente Venezuela. ¿Cómo vería ese escenario?

Yo estoy convencida de que no vamos a llegar a ese escenario porque tenemos por delante la oportunidad única de hacer una transición ordenada, que es para lo que nosotros estamos trabajando y dando la vida. Nosotros seguimos en las calles de manera pacífica y cívica, lo cual no quiere decir que sea débil. Y nosotros creemos que con el apoyo de la comunidad internacional, de manera creciente, y agradezco muchísimo al gobierno de Perú por cierto, podemos lograr que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de esta negociación.

-¿Qué piensa la oposición de la postura adoptada por Brasil, Colombia y México?

Obviamente nosotros sabemos la verdad y ellos también la saben. Todo el mundo la sabe. La sabe el chavismo, la saben las Fuerzas Armadas porque estaban allí como testigos de primera fila. Todo el mundo sabe que Edmundo González ganó apabullantemente y, por lo tanto, es el presidente electo. Sin embargo, estos países han tomado una posición, digamos, de mayor prudencia para mantener los canales de comunicación con el régimen. Y yo creo que esa es una opción razonable en este momento. Es decir, que exista esa opción a través de la cual el régimen pueda escuchar cómo gobiernos históricamente cercanos le dicen ‘esto es una línea roja, no has presentado los resultados, aquí tiene que haber una verificación autónoma, independiente, internacional’. Creo que es una presión muy importante porque esto es distinto a lo que ha pasado antes. En el pasado hubo episodios de fraudes y trampas, pero esta vez tenemos las pruebas que demuestran la victoria de Edmundo.

Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela en una imagen de archivo. (Foto de AFP). / STR

-Ha convocado una protesta mundial para el sábado 17. ¿En qué consiste y qué espera de la comunidad internacional?

La gente está lista para manifestar su fuerza. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera organizada. Cuando la protesta es anárquica es muy fácil que caiga en la violencia y eso se utiliza como excusa para atacarnos, y mucha gente se asusta y se inhibe. Nosotros, a lo largo de toda la campaña, hemos actuado con atención y con inteligencia para no caer en provocaciones ni escenarios de violencia. Estas son movilizaciones muy grandes donde los ciudadanos están convocados con sus familias. Estamos convocando no solo a los venezolanos. Me encantaría ver a los peruanos, a los ecuatorianos, a los colombianos, a los mexicanos, a los europeos, a los americanos. Todo el mundo saliendo en las respectivas ciudades, acompañando. Yo sé que a nuestras comunidades latinas en distintas partes del mundo les duele enormemente lo que vive Venezuela y tienen confianza en que esta vez será diferente.

-¿Cuáles son las posibilidades reales de que Edmundo González asuma el poder en enero del próximo año?

Hoy tenemos el 70% del país o más con nosotros. Esto es un punto importante. Se hablaba de Venezuela como una sociedad polarizada. Mentira. Es un país unido. Unido en valores, que tienen que ver con elementos que van mucho más allá de una discusión de izquierda o derecha. Esto tiene que ver con la dignidad humana, con la justicia, con la libertad. Esto es una fuerza muy poderosa que está allí. Tenemos una organización formidable que no teníamos hace un año. Vemos a un régimen que está atrincherado, pero cada día más aislado y más débil. La violencia es lo único que les queda y, al final, la violencia pone en evidencia su naturaleza criminal.

María Corina Machado y Edmundo González han denunciado fraude electoral en los comicios del pasado 28 de julio. (Foto: Getty Images)

-¿Considera que hay una división en América Latina tras el fraude electoral gestado por Maduro? ¿Cómo considera el rol que ha jugado el canciller peruano ante la Organización de Estados Americanos?

Todo lo contrario. Yo siento que más bien hemos ido logrando prácticamente un consenso. Salvo Honduras, Cuba y Bolivia, no hay ningún país que haya reconocido el fraude de Maduro. Y yo creo que las diferencias que puede haber son matices asociados a una estrategia política. Yo creo que el canciller peruano ha tenido una posición firme, valiente y que nos ha dado a los venezolanos una gran fuerza moral. Quizás es algo que no es evidente afuera, pero cuando nosotros vemos que se levantan estas voces de líderes globales y nos hacen saber que están con nosotros, que entienden lo que estamos viviendo, que no nos van a dejar solos eso se retroalimenta. Entonces, ello se convierte en un círculo virtuoso y eso es lo que estamos viendo tomar más y más fuerza en estos días.

-Maduro ha dicho que la única negociación posible con María Corina Machado es con el fiscal. ¿Cómo lograr una negociación para una transición bajo esa posición del régimen?

Es que han dicho muchas cosas. Dijeron que no iba a haber primarias, que no iba a haber candidatura unitaria, que yo nunca podía ser candidata electa en primarias, que no iba a ir nadie a votar. Han dicho muchas cosas y aquí estamos hoy. Si Maduro hace una evaluación realista de sus opciones, terminará entendiendo que una posición de atrincheramiento con los altos cuadros militares y basada en la represión simplemente no es sostenible. Y que le conviene lo antes posible entablar una negociación y que la representación del pueblo de Venezuela no la elige él, ni la comunidad internacional, la eligieron los venezolanos el 28 de julio, en Edmundo González y el 22 de octubre del 2023 conmigo en las primarias.

-Muchos temen que el gobierno de Maduro eche mano de usted y de González. ¿Están listos para enfrentar esas circunstancias?

Han habido muchísimos rumores, informaciones, acusaciones de todo tipo. Un día sale el fiscal diciendo que no hay órdenes de captura, pero al día siguiente sale Nicolás Maduro diciendo que yo soy una terrorista prófuga de la justicia. De modo que estamos en una situación en la que todo el mundo en Venezuela tiene miedo por su seguridad, por su libertad y por su vida. Esa es la realidad.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado asiste a una protesta en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. (EFE/ Ronald Peña R.). / Ronald Peña R.

-¿En algún momento ha pensado en tirar la toalla? ¿Cómo mantenerse a flote emocionalmente en esta circunstancia?

Absolutamente no. Nunca en estos 25 años de lucha. Eso no quiere decir que no haya habido momentos muy dolorosos. Yo hablo con las madres de los muchachos detenidos o escondidos o asesinados y creo que ese es el momento más duro de toda mi vida. Tener que hablarles, darles la cara, tratar de dar consuelo. Pero yo estoy absolutamente convencida que Venezuela ya tomó una decisión. Este país cambió para bien. Esto no tiene vuelta atrás. Y en los momentos difíciles, que los hay, sobre todo por lo que siente nuestra familia y por el dolor y la angustia que esto le genera a mis tres hijos, a mi mamá, a mi marido, uno se siente culpable de alguna manera. Pero yo tengo tantos testimonios todos los días, miles de personas dejándolo todo. Gente que está escondida y me escribe ‘aquí estoy, nos vemos el sábado’. Estamos unidos como nunca antes y tenemos plena conciencia de nuestra responsabilidad y del mandato que tenemos en estas horas y lo vamos a cumplir.

-Maduro ha pedido a las autoridades venezolanas mano de hierro. ¿Qué mano le ofrece usted a Venezuela?

De la justicia, de la firmeza, del amor, del reencuentro, del trabajo. Porque eso es una cosa que nosotros le hemos dicho a los venezolanos. Nosotros durante la campaña nunca ofrecimos bonos, bolsas de comida. No, no, no. Trabajo, trabajo y más trabajo. Eso es lo que hay. Y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere dignidad. Yo les deseo una Venezuela donde nunca más una mujer venezolana tenga que bajar la cabeza por una bolsa de comida. Nunca más un empleado público va a tener que tragarse sus palabras porque piensa distinto para poder preservar su trabajo, va a ser el mérito lo que va a prevalecer. Y hoy es un momento en el cual nosotros lo que hacemos es abrir las dos manos y el corazón para acercar a todo un país, incluso a aquellos que no votaron por nosotros el 28 de julio y que hoy quieren que se respete la verdad. Y son muchísimos los que se están acercando. Y a ellos les estamos dando es la certeza de que vamos a hacer un proceso donde no va a haber violencia ni revancha. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de construir un país con pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos.

-La Administración Biden desmiente que se le haya planteado amnistía a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decir sobre este tema?

Yo creo que eso hay que preguntárselo a la Administración Biden. Nosotros hemos sido muy claros en que los términos de las garantías o los incentivos deben ser discutidos en el contexto de una negociación. Sería absolutamente extemporáneo hacerlo en este momento.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirige a los medios de comunicación después de comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas el 9 de agosto de 2024. (Foto de Federico PARRA/AFP). / FEDERICO PARRA

-¿Cuánto tiempo puede sostenerse una situación como esta?

Mucha gente me pregunta eso y al final yo siempre digo: un día a la vez. Nos fuimos preparando para todos los escenarios y nos preparamos bien. ¿Cuánta gente hubiera creído hace unas semanas que era posible lograr lo que logramos? Yo creo que la historia lo va a reconocer, yo creo que de alguna manera los venezolanos hemos puesto un nuevo estándar de vigilancia y de organización ciudadana en el contexto de un sistema totalitario. Y así como hemos ido logrando cosas maravillosas y han sido muchos años de lucha, yo creo que hoy hay conciencia y madurez en la sociedad venezolana. Debemos tener la resiliencia, la inteligencia y la serenidad para enarbolar la convicción de que estamos avanzando en la dirección correcta. Por supuesto que todos queríamos que se hubiera resuelto esa misma noche, pero no era realista porque sabemos la naturaleza del régimen. Ellos jamás se imaginaron una derrota de esa magnitud, y mucho menos que nosotros íbamos a tener las actas.

-¿El gobierno de Edmundo González sería un gobierno de transición que convocaría a nuevas elecciones?

El gobierno de Edmundo González será un gobierno al que le va a tocar la situación más compleja en la historia de Venezuela. Tenemos una crisis multidimensional, un país sin instituciones, una crisis humanitaria gravísima, una crisis de servicios, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de soberanía. Es decir, todo simultáneamente en un contexto, además, de un país saqueado, donde tenemos que proceder a la reestructuración de nuestra deuda para reinsertarnos en el sistema financiero global. Hay que generar confianza entre nosotros y hacia las instituciones. Va a ser un periodo tremendamente complejo, donde yo creo que los ejes van a ser la soberanía, la estabilidad y la institucionalización. Y va a ser un gobierno de unidad, donde todos estamos convocados porque al final lo que está en juego es el futuro de la República y de nuestros hijos. Y Edmundo González ha demostrado ser un hombre con unas cualidades personales, intelectuales y humanas increíbles. Yo me siento muy orgullosa de que podamos trabajar juntos.

-Se habla de niños y adolescentes presos, secuestrados por el chavismo. ¿Cuál es el llamado a la comunidad internacional ante esto?

Maduro habla más de 2.000, lo cual también preocupa mucho porque no sabemos si hay casos de desaparecidos que no estén registrados, pero las ONG de derechos humanos hablan de 1.300 detenidos, de los cuales más de 120 son menores de edad. Es una cosa brutal, cruel. Yo siento que hay que elevar la voz con muchísima más firmeza. Y yo les pido a ustedes que nos ayuden porque los medios venezolanos están silenciados, aterrados. Los periodistas locales perseguidos, los corresponsales deportados. No hay que permitir que esto nos desmoralice. Maduro lo hace para eso, para paralizarnos, para callarnos, pero no se da cuenta de que comete otro grave error. Se sigue hundiendo y aislando más. Yo confío en las Fuerzas Armadas. Los ciudadanos militares no quieren retener a su pueblo. Al final, hay que aguantar, hay que resistir, hay que organizar y hay que avanzar. Esas son las grandes tareas de esta hora. Yo quiero decirle al mundo que los venezolanos hemos asumido este compromiso con la libertad, con Venezuela, con nuestros hijos y que no nos vamos a detener. No nos dejen solos en esta hora.

-¿Un mensaje para los venezolanos en cada uno de estos países?

Quiero en primer lugar hablarles a los ecuatorianos, a los peruanos y a los colombianos que los han recibido con brazos abiertos. De verdad, de corazón, es algo que nunca olvidaremos. Quiero hablarles a los gobiernos de Ecuador, de Perú y de Colombia porque sé que nos acompañan en esta hora. El presidente Noboa ha sido un firme defensor de la democracia y de la causa venezolana, le hago dar nuestro agradecimiento y nuestro respeto. Lo mismo al gobierno de Perú y desde luego al gobierno de Colombia, que tiene una posición crucial y delicada en esta hora, pero que también han manifestado su solidaridad y su preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Y a los venezolanos que están en esos países. Número uno, nos vemos todos el 17 en la calle. Es muy importante que el mundo vea la fuerza que tenemos. Y recuerden que son nuestra voz. Y que todos estamos aquí trabajando para traerlos de regreso. Va a ser una etapa dura la reconstrucción porque nos han dejado este país en ruinas, pero hay tanta energía acumulada, tanto aprendizaje y tanto amor por Venezuela que lo vamos a hacer juntos.