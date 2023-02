La exministra de Deporte María Isabel Urrutia aseguró este lunes que no fue informada de que ella iba a ser relevada de su cargo y que las explicaciones de los cambios las debe dar el presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Venía haciendo mi trabajo, el que me correspondía y es el presidente (Petro) el que debe decir el por qué esos cambios”, dijo Urrutia a EFE.

En una sorpresiva determinación el jefe de Estado anunció hoy también la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y de Cultura, Patricia Ariza, en la primera crisis de su gabinete tras seis meses de Gobierno.

“Hay decisiones políticas que son duras y difíciles y hay que tomarlas y en eso estamos la (ministra) de Cultura y estoy yo, que éramos como las personas que él (Petro) nos veía como un icono pero ahora dejamos de ser icono porque es más importante la política”, dijo Urrutia.

La exfuncionaria dijo que se enteró de su salida en el mismo momento de la alocución presidencial: “Yo llegué normal al Consejo de Ministros y nadie me dijo nada de cambios”.

“Me enteré ahí mismo en la alocución”, expresó.

Por su lado, la exministra de Cultura Ariza aseguró a Caracol Radio que no tenía conocimiento de su salida y que hubiese preferido que esa decisión se la hubiese comunicado el presidente Petro en privado antes de hacerlo públicamente.

“No quiero ser una vocera en contra del Gobierno del cambio, lo respeto, pero no comparto la decisión del gabinete”, afirmó al tiempo que aseguró que no está en contra de ninguna de las reformas presentadas hasta el momento.

Igualmente, aseguró que durante los meses que estuvo al mando del Ministerio de Cultura lo que hizo fue trabajar por los derechos de los artistas.

Petro nombró a Aurora Vergara, socióloga que era viceministra de Educación Superior, en esa cartera, en tanto que en reemplazo de Urrutia designó a Astrid Rodríguez “para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas”.

El jefe de Estado no dijo quién reemplazará a Ariza como ministra de Cultura, aunque la Presidencia señaló que estará encargado, por el momento, el músico Ignacio Zorro.

Las destituciones de los tres ministros se producen horas después de que Petro se reuniera esta tarde con jefes de partidos políticos para conseguir apoyo en el Congreso para las reformas de la salud, que ya fue presentada, y laboral y de las pensiones, que comenzará a ser discutida en marzo próximo.