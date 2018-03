En su etapa inicial de desarrollo, una película sobre la vida de Marielle Franco quiere aclarar quién fue la joven de la favela de Maré que se convirtió en concejal y hoy representa la lucha contra intolerancia y violencia en Brasil.



Como consigna el diario O Globo, la vida de Marielle Franco será llevada a la gran pantalla por la productora Paula Barreto.



"Yo ya conocía a Marielle porque ella era una de las mejores amigas de mi hija, pero fue asistiendo a un testimonio de ella en un documental de Juan Pablo Reyes sobre la intervención del Ejército durante las Olimpiadas, aún en fase de finalización, que percibí como ella era extraordinaria. Luego, sucedió el asesinato", cuenta Barreto, que aún no escogió al director del filme.



La película, aún sin título y fecha de lanzamiento en Brasil, contará con actores y equipo venidos de la Maré. La renta obtenida será destinada a los habitantes del complejo.



"Queremos contar dónde fue creada, la influencia de la Maré en ella y cómo se transformó en esa líder que perdimos. Lo que importa, ahora, son sus ideales", señala Barreto.



La productora espera que la película sobre Marielle Franco sirva de reacción a las informaciones falsas sobre la concejal esparcidas en las redes sociales.



"Me quedé asustada cuando entré en Facebook y vi la cantidad de 'haters'. Mucha gente denegando, sin saber si la información es verdadera o no. La gente no se preocupa de saber de dónde viene la noticia. Hay miles de 'Marielles' en Brasil, necesitamos contar esa historia", sentenció.



Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, socióloga y activista por los derechos humanos fue acribillada en la noche del miércoles junto con el chófer que conducía su coche, en el centro de Río de Janeiro.



Reconocida activista de los derechos humanos fue la quinta más votada en las elecciones de 2016 para el Concejo Municipal de Río de Janeiro



La concejala por el izquierdista y opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue una enérgica crítica de la violencia policial y de la intervención en la seguridad del estado de Río de Janeiro decretada hace un mes por el presidente brasileño, Michel Temer, y que dejó el control del orden público en manos del Ejército.



Fuente: O Globo, GDA/Agencias