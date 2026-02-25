Escuchar
Vista de un mural en memoria de la concejala Marielle Franco, asesinada en Brasil. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP).
Por Agencia EFE

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil declaró culpables, por unanimidad, a los cinco acusados de planear, ordenar y encubrir el asesinato de la concejala y activista socialista de Río de Janeiro, Marielle Franco, en marzo de 2018.

