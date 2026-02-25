Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El juez ministro de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste al juicio del 'caso Marielle Franco' en el Supremo Tribunal Federal este miércoles, en Brasilia. Foto: EFE/ Andre Borges
Por Agencia AFP

La fiscalía de Brasil pidió la condena de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, en un juicio abierto este martes, ocho años después de un crimen que conmocionó al país.

