Fotografía de archivo de carteles con los que personas recuerdan a Marielle Franco. Foto: EFE/Étienne Laurent
Por Agencia EFE

Los acusados de haber planeado, ordenado y financiado el asesinato de la concejala Marielle Franco se declararon inocentes este martes en el juicio abierto en su contra y afirmaron que la Fiscalía brasileña no presentó pruebas que los incriminen.

