Los acusados de haber planeado, ordenado y financiado el asesinato de la concejala Marielle Franco se declararon inocentes este martes en el juicio abierto en su contra y afirmaron que la Fiscalía brasileña no presentó pruebas que los incriminen.

Los defensores de los acusados alegaron durante el juicio en la Corte Suprema que todo el proceso está basado en la confesión de uno de los autores ma

teriales del homicidio, que aceptó colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios, pero que no hay pruebas materiales o documentales que verifiquen lo dicho por el colaborador.

“La confesión de Ronnie Lessa es una creación mental. La confesión en sí misma no puede ser considerada como una prueba, sino como el camino para llegar a las pruebas, pero la Fiscalía no consiguió elementos para verificar la confesión”, afirmó el abogado Cléber Lopes, defensor de Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro.

Lessa y el también expolicía Élcio Queiroz, asesinos confesos de la activista y de su conductor Anderson Gomes, fueron condenados a 78 años y 59 años, respectivamente, como autores materiales del crimen.

Tras ser condenado y a cambio de reducciones de sus penas, Lessa afirmó en un acuerdo de cooperación que los presuntos autores intelectuales lo contrataron para cometer el crimen, que obedecería a la actividad de la concejala contra grupos de ‘milicianos’ y a sus denuncias sobre negocios inmobiliarios de esas mafias en favelas de Río.

Domingos Brazão y su hermano, el exdiputado João ‘Chiquinho’ Brazão, los principales acusados, enfrentan los cargos de “organización criminal, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio” por el crimen ocurrido en 2018 y que causó conmoción mundial.

Lopes afirmó que, durante el proceso, la defensa consiguió comprobar que el colaborador mintió, mientras que la Fiscalía no consiguió verificar las acusaciones con pruebas externas.

“En conclusión, por un lado la confesión es mentirosa y por otro no fue corroborada. Lessa incurrió en muchas mentiras y contradicciones en su confesión”, dijo.

La concejala izquierdista, activista feminista y de derechos humanos Marielle Franco. Foto: Facebook/PSOL

“Lo que queremos mostrar es que esa confesión es inconsistente y no trae informaciones precisas y seguras, y que, como no fue verificada por pruebas externas, no puede ser tenida en cuenta”, añadió el letrado.

Antes del alegato de los abogados, la Fiscalía afirmó que los acusados integraban una poderosa organización criminal dedicada a apropiarse ilegalmente de terrenos públicos en Río de Janeiro y que estaba vinculada a grupos de ‘milicianos’.

Según el viceprocurador general de la República, Hindenburgo Chateaubriand, los acusados asesinaron a la concejala por considerarla una “amenaza” a las actividades de esa organización, ya que defendía el uso de los terrenos cuestionados para la construcción de conjuntos residenciales para los pobres.

Marielle Franco, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 luego de participar en un acto político en el centro de Río.

La activista, lesbiana, negra y nacida en una favela, se destacaba por su firme defensa de los derechos humanos, por sus iniciativas de apoyo a las minorías y por su posición de combate a las milicias que controlan decenas de barrios pobres de Río.

