Los dos asesinos de la concejal Marielle Franco y de su chofer Anderson Gomes fueron condenados el jueves a 78 y 59 años de prisión, al final de un juicio de dos días por este crimen que conmocionó a Brasil hace casi siete años.

La carismática militante por los derechos de los negros y la comunidad LGBT de 38 años y su chofer murieron acribillados el 14 de marzo de 2018 cuando circulaban por un barrio céntrico de Río de Janeiro.

“La justicia a veces es lenta, ciega (...) pero llega”, dijo la jueza Lucia Glioche después de recibir la decisión del jurado popular, que el miércoles escuchó varios testimonios, incluidos los de los homicidas confesos.

Tras conocer la sentencia, familiares de Franco y Gomes presentes en la sala del tribunal de Río se abrazaron y estallaron en lágrimas.

“Continuaremos la lucha (...) por derrotar lo que asesinó a Marielle y Anderson: la violencia política. Por el hecho de ser una mujer negra, de la favela, sus asesinos pensaron que su cuerpo era desechable”, dijo Monica Benicio, que fue su pareja.

La fiscalía había solicitado la pena máxima de 84 años para Ronnie Lessa y Elcio Queiroz, exmiembros de la Policía Militar de Río.

Lessa, quien había admitido que ametralló a Marielle Franco desde un vehículo conducido por Queiroz, fue condenado a 78 años y 9 meses. Su cómplice, a 59 años y 8 meses.

Durante su declaración el miércoles desde prisión por videoconferencia, Lessa dijo que se “encegueció” y “enloqueció” con la millonaria oferta que recibió para ejecutar el asesinato, encargado presuntamente por la batalla de la concejal contra el crimen organizado.

“Resolvieron matar por ganancia” financiera, señaló por su parte el fiscal Fabio Vieira, que tachó a ambos acusados de “sociópatas” sin arrepentimiento.

Según los fiscales, Lessa y Queiroz negaron los hechos hasta que la contundencia de las pruebas los llevaron a aceptar un acuerdo de colaboración con la justicia.

En virtud de ese pacto, cuyos términos están bajo secreto -según explicaron a la AFP fuentes judiciales-, la pena efectiva será reducida.

De acuerdo con el portal G1, Lessa cumplirá 13 años de prisión y Queiroz, 7 años, que se suman a los ya efectuados desde 2019.

“Tenía esperanzas de que estuviera viva”

Durante las audiencias estuvieron presentes en la sala del tribunal familiares de Marielle Franco, incluida su hermana, Anielle, actual ministra de Igualdad Racial. También la viuda de Anderson Gomes.

Junto al jurado, los allegados escucharon el miércoles estremecedores testimonios, como el de Fernanda Chaves, asesora de prensa de Franco, la tercera ocupante del automóvil el día fatal.

Ella contó por videoconferencia que ambas iban en el asiento trasero cuando oyó una “ráfaga de disparos” y se agachó, pensando que era un “tiroteo entre policías y narcotraficantes”.

“Yo estaba detrás de Anderson, y Marielle a mi derecha, del lado de donde venían los disparos”, contó Chaves.

Cuando los disparos cesaron y ella logró accionar el freno de mano del vehículo, se bajó con el cuerpo “cubierto de sangre y vidrios rotos” para pedir ayuda.

“Todavía tenía esperanzas de que (Marielle) estuviera viva”.

“Callar la voz de Marielle”

Marielle Franco, nacida en una favela de Río, era una conocida luchadora contra la violencia policial y también se enfrentó a la acción de las milicias.

Estos grupos parapoliciales compiten con las bandas narcotraficantes por el control de barrios y se apropian de terrenos públicos para levantar ilegalmente una fortuna inmobiliaria.

Después del asesinato, estas organizaciones criminales quedaron en la mira de los investigadores.

El juicio celebrado en Río no concierne a los presuntos autores intelectuales del crimen, el diputado federal Chiquinho Brazao y su hermano Domingos Brazao, asesor del Tribunal de Cuentas de Río.

Detenidos en marzo tras ser incriminados por Lessa, los hermanos Brazao declararon la semana pasada ante el Tribunal Supremo, al igual que el exjefe de la policía civil de la ciudad Rivaldo Barbosa, acusado de obstruir la investigación.

“Quien ordenó (el asesinato), lo ordenó por una cuestión financiera porque tenía interés de callar la voz de Marielle”, afirmó este jueves el fiscal Vieira.

Tras el fallo, el padre de Franco, Antonio Silva, dijo que la condena les da un poco de sosiego, pero “esto no termina aquí” porque “están quienes ordenaron” los crímenes.

Human Rights Watch elogió el fallo a través de X pero instó a la Fiscalía a “acumular pruebas sólidas para condenar también a quien ordenó el crimen”.

Tanto los hermanos Brazao como el policía niegan cualquier implicación.

