Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La concejala izquierdista, activista feminista y de derechos humanos Marielle Franco. Foto: Facebook/PSOL
La concejala izquierdista, activista feminista y de derechos humanos Marielle Franco. Foto: Facebook/PSOL
Por Agencia AFP

Los dos asesinos de la concejal Marielle Franco y de su chofer Anderson Gomes fueron condenados el jueves a 78 y 59 años de prisión, al final de un juicio de dos días por este crimen que conmocionó a Brasil hace casi siete años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.