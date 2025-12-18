La peruana Guisella Fernández Ramírez fue asesinada el miécoles junto con el futbolista ecuatoriano Mario Pineida, en un ataque a balazos registrado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, confirmó la prensa local.

Dos sicarios los acribillaron en una carnicería de Samanes 4, en el norte de Guayaquil. En la escena del crimen se encontraron 17 casquillos de bala. Los atacantes se dirigieron directamente a la pareja, según registró una cámara de videovigilancia del negocio.

De acuerdo con Ecuavisa, Guisella Fernández tenía 39 años y, según la Policía Nacional de Ecuador, era pareja de Pineida.

▪️Video muestra el momento exacto del crimen de Mario Pineida y su acompañante en una carnicería en Samanes 5. El jugador de Barcelona no se resiste pensando que era un robo y es disparado a quema ropa. pic.twitter.com/UPZWLVNRPI — El País (@elpaisec) December 18, 2025

Ecuavisa informó que Fernández tenía un negocio de venta de celulares en el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil. En el sitio web de la Superintendencia de Compañías consta que fue accionista en tres empresas: una dedicada a la venta de celulares y accesorios, otra dedicada a las representaciones deportivas y otra cuya actividad principal fueron los viveros. Las tres están en proceso de disolución.

De manera extraoficial, Ecuavisa conoció que Fernández habría sido amenazada.

Mario Pineida (izq.) del Barcelona de Ecuador y Luccas Claro del Fluminense de Brasil disputan el balón el 19 de agosto de 2021. (Foto de Dolores Ochoa / AFP). / DOLORES OCHOA

Pineida, de 33 años, nació en la localidad ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas y fue seleccionado nacional desde la categoría Sub-15 hasta la absoluta.

Comenzó su carrera futbolística en el Independiente del Valle, como defensa derecho o izquierdo entre 2010 y 2015.

Tras militar con el cuadro del Valle, se vinculó en 2016 a Barcelona convirtiéndose en una de sus figuras. En 2022 pasó al Fluminense de Brasil.

Pineida también jugó en 2024 con El Nacional, de Quito, y posteriormente regresó al Barcelona, donde estos días entrenaba para el último partido del año, previsto para el próximo domingo contra el Independiente del Valle.

El coronel Édison Palacios, jefe policial de la zona, explicó que dos personas a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el sitio y dispararon contra Pineida y dos mujeres, quienes, según el oficial, serían su pareja y su madre.

La pareja del jugador también falleció, mientras que su madre quedó herida, pero está “fuera de peligro”, dijo Palacios, que aseguró que se revisarían las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el hecho.

En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, el centrocampista Jonathan ‘Speedy’ González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno” declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

Una situación que se ha recrudecido en 2025, al contabilizar un promedio de un asesinato por hora.