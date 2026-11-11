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Resumen

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El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Más de dos millones de fieles acudieron este miércoles al santuario de Nuestra Señora de Lujan para asistir a la misa que celebró el papa León XIV antes de continuar su gira sudamericana en Perú, informó el Vaticano citando a las autoridades locales.

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