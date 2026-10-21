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Resumen

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Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra soldados del Ejército Paraguayo evacuando una vivienda afectada por la crecida del Río Paraná este miércoles, en Ciudad del Este (Paraguay). EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay
Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra soldados del Ejército Paraguayo evacuando una vivienda afectada por la crecida del Río Paraná este miércoles, en Ciudad del Este (Paraguay). EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay
Por Agencia EFE

Más de 4.200 familias han resultado afectadas por las inundaciones causadas por el río Paraná en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -limítrofe con Brasil- Misiones y Ñeembucú (sur), fronterizos con Argentina, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.

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