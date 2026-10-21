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Simpatizantes de Lula da Silva reaccionando tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
Simpatizantes de Lula da Silva reaccionando tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Guillermo Vera Ayala

América Latina ha tenido una agenda política bastante nutrida en los últimos tiempos, con varias elecciones presidenciales en las que la región ha dado muestra de una polarización que no ha hecho más que incrementarse. Esto ha coincidido con un crecimiento económico inconsistente, que ha tenido impacto sobre las metas de desarrollo de varios gobiernos del bloque.

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