Buenos Aires. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró hoy que "lo peor ya pasó" y "ahora vienen los años" en los que el país va a volver a "crecer", gracias a que su Gobierno eligió "el camino del cambio con gradualismo", durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.



Asimismo, pidió evitar los "diagnósticos apocalípticos" porque, a su juicio, el país necesita "coherencia y templanza".



"Algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste, y a ellos les digo que aquí vinimos a reducir la pobreza y a asegurarnos que ningún argentino pase hambre", señaló.



A los segundos, que "nos piden que nada cambie, les digo que si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social", agregó en referencia a la situación de Venezuela.



El mandatario llegó al Parlamento, que cuenta en sus inmediaciones con un fuerte dispositivo de seguridad, a las 10.58 hora local (13.58 GMT), después de que lo hicieran las autoridades de la Cámara de Diputados y la de Senadores y de que la vicepresidenta del país y titular la Asamblea Legislativa, Gabriela Michetti, abriera oficialmente la cita parlamentaria.



Se trata de la tercera ocasión que Macri inaugura el año legislativo desde su llegada al poder, en diciembre de 2015, y lo hizo mediante un discurso que arrancó con un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA "San Juan", desaparecido el pasado 15 de noviembre en el océano Atlántico.



A continuación, el presidente dio las gracias a la ciudadanía y a los políticos del Parlamento por "comprometerse con el diálogo" y por "elegir la verdad, aunque a veces incomode".



"Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Lo peor ya pasó, y ahora vienen los años en los que volvemos a crecer (...). Me pusieron acá para emprender juntos este camino, un camino distinto que, por fin, nos está sacando de años de repetir los mismos errores", apuntó.



Además, hizo hincapié en que detrás de todas las propuestas y transformaciones que ha emprendido, se encuentran "la responsabilidad y el amor" con las que asumió la tarea de presidir el país.



"Siempre pienso en qué es lo mejor para todos los argentinos. No vine a hacer lo que me conviene a mí o a mi Gobierno", aseguró.



