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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / Silvio AVILA / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / Silvio AVILA / AFP)
Por Agencia AFP

Meta aseguró este martes que cumplió las órdenes de la justicia electoral de Brasil para garantizar un trato igualitario en sus plataformas a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a cinco días del balotaje presidencial.

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