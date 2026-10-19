icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. (EFE/ Andre Coelho).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. (EFE/ Andre Coelho).
/ Andre Coelho
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La campaña del presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó a Meta de perjudicarlo en las redes sociales y favorecer a su rival, Flávio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 25 de octubre. La empresa niega cualquier sesgo político, mientras la justicia electoral brasileña exige garantías de igualdad. ¿Qué se sabe del caso y qué pruebas existen?

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.