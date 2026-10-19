La campaña del presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó a Meta de perjudicarlo en las redes sociales y favorecer a su rival, Flávio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 25 de octubre. La empresa niega cualquier sesgo político, mientras la justicia electoral brasileña exige garantías de igualdad. ¿Qué se sabe del caso y qué pruebas existen?

El gigante tecnológico Meta es propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, además de Messenger. Para junio de este año, sus plataformas registraba un promedio de 3.600 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, según la compañía, una audiencia que convierte a sus redes en un actor de enorme alcance en la difusión de información política.

Para el caso de Brasil, a finales del 2025 las herramientas publicitarias de Meta estimaban un alcance potencial de 147 millones de usuarios en Instagram y 109 millones en Facebook, aunque estas cifras no equivalen a usuarios activos y pueden incluir a una misma persona en ambas plataformas.

Además, una encuesta del 2025 situó a WhatsApp como la plataforma más utilizada por la población de Brasil conectada, con un alcance del 93,9%; le seguían Instagram, con 91,2%; y Facebook, con 80,5%.

La denuncia de la campaña de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 16 de octubre de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP). / MAURO PIMENTEL

Bajo ese contexto surgió la polémica. El 10 de octubre, el diario Folha de S.Paulo informó que la campaña de Lula acusaba a Meta de perjudicar la difusión de sus contenidos y favorecer a Flávio Bolsonaro. El equipo del presidente anunció acciones ante la justicia electoral y las autoridades de protección de datos, y adelantó que llevaría el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según un comunicado de la campaña, Instagram impidió que el perfil de Lula promocionara publicaciones de su feed, mientras que una de sus publicaciones sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones que, de acuerdo con el equipo del mandatario, afectó su alcance.

La campaña también afirmó que, antes de la primera vuelta, las páginas de Lula y de otros dirigentes de izquierda desaparecieron repentinamente del buscador de Instagram.

A estos incidentes se sumaron dificultades para convertir publicaciones en anuncios pagados. Igualmente, la campaña denunció que el perfil de Flávio Bolsonaro aparecía entre las sugerencias automáticas de Instagram, mientras que el de Lula no figuraba ni siquiera al introducir su nombre. Asimismo, sostuvo que, al realizar búsquedas sobre el presidente en WhatsApp, la plataforma recomendaba el canal de su rival.

La denuncia apuntó además a un presunto trato desigual de los algoritmos de Meta, que, según el equipo de Lula, habría dado mayor visibilidad a determinados perfiles vinculados a la derecha. También cuestionó el funcionamiento de Meta AI, al señalar que la herramienta aplicaba restricciones diferentes a solicitudes equivalentes de imágenes políticas favorables a Lula y Bolsonaro.

“La sucesión de problemas técnicos que la empresa no ha explicado despierta fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio de la candidatura de Flávio Bolsonaro”, afirmó la campaña en su comunicado.

Interviene la autoridad electoral

El senador de derecha brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, gesticula durante un mitin en la Avenida Paulista el 18 de octubre de 2026. (Foto de Miguel Schincariol / AFP). / MIGUEL SCHINCARIOL

El 11 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) pidió a Meta explicaciones sobre las supuestas restricciones a las publicaciones de Lula, su distribución, las recomendaciones algorítmicas y posibles bloqueos geográficos.

El TSE ordenó a Meta garantizar un trato igualitario a las candidaturas de Lula y Flávio Bolsonaro, bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales (US$93.000), según la información difundida por la agencia EFE. Sin embargo, lo dicho por la autoridad no equivale a una sentencia que declare probada la manipulación política de los algoritmos.

La decisión del TSE prohíbe a Meta reducir la distribución de contenidos políticos, excluir publicaciones de los sistemas de recomendación, restringir su visibilidad en las búsquedas o alterar las métricas sin una justificación válida.

También ordenó que Meta garantice que su herramienta de IA aplique los mismos criterios a las dos candidaturas y revise con intervención humana las restricciones impuestas a las cuentas publicitarias de las campañas.

La respuesta de Meta

Una carpeta con aplicaciones de Meta (Instagram, Facebook, Threads, Messenger, Muse, WhatsApp y Meta AI) se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente en Créteil, Francia, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Samuel Boivin/NurPhoto vía AFP). / SAMUEL BOIVIN

El viernes 16 de octubre, Meta negó que esté interfiriendo en las elecciones presidenciales de Brasil y atribuyó a “incidentes técnicos” los problemas denunciados por la campaña de Lula y no a una decisión deliberada.

“Los votantes brasileños merecen hechos, no una narrativa política construida con la combinación de problemas técnicos no relacionados. Meta seguirá haciendo cumplir sus normas, acatará la legislación electoral brasileña, corregirá los errores cuando ocurran, y garantizará condiciones equitativas para todos los que usan nuestros servicios”, declaró la compañía en un comunicado.

“Meta aplica las mismas normas a todos los candidatos, partidos y puntos de vista políticos en Brasil, tal como lo hace en elecciones en todo el mundo. No suprimimos contenido para perjudicar a ninguna parte, ni otorgamos trato preferencial a ninguna parte. Cada uno de los incidentes citados por la campaña de Lula tiene una explicación directa y documentada, según se describió arriba. Ninguno de ellos refleja sesgo político”, añadió.

La empresa admitió que la cuenta publicitaria de Lula fue desactivada por error durante poco más de una hora el 23 de setiembre, que hubo fallos globales en el recuento de visualizaciones de reels y en la creación de anuncios a partir de publicaciones existentes, y que una deficiencia de sus controles de inteligencia artificial permitió resultados diferentes en ciertas solicitudes de imágenes políticas.

El mismo viernes, Folha de S.Paulo reveló que trabajadores de Meta admitieron en mensajes internos que en los últimos días las restricciones han perjudicado las cuentas de Lula mientras el algoritmo recomendaba el perfil de Flávio Bolsonaro.

Cerimedo, Bolsonaro y Meta: la acusación de Nadia Beller

Desde Bolivia, la abogada Nadia Beller acusó a su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo, de haber coordinado con integrantes de la familia Bolsonaro y mantener contactos en Meta para reducir la visibilidad digital de la campaña de Lula.

Las declaraciones de Beller se difundieron el 13 de octubre en el diario mexicano La Jornada, como un extracto de una entrevista suya que había circulado en redes a través del periodista español Julián Macías Tovar.

Nadia Beller reveló que Cerimedo se reunió con Bolsonaro en EEUU para preparar la campaña brasileña y que tiene relación con META para invisibilizar la campaña de Lula o tirar sus cuentas como está pasando en estas elecciones. A continuación te cuento sobre esta intervención. https://t.co/ezU4SDw3Cq — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 13, 2026

Según Beller, Cerimedo le envió a comienzos de agosto una fotografía junto a Bolsonaro y le comentó que estaban tratando asuntos de la campaña y buscando financiación.

Beller también afirmó que el consultor tiene contactos en Meta que le permitirían eliminar o reactivar páginas.