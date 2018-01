México: asesinan a 9 personas que veían un partido de fútbol por TV

Ciudad de México. Hombres armados irrumpieron en una casa en el norte de México y asesinaron a nueve personas reunidas para ver un partido de fútbol por televisión, informaron las autoridades el domingo.



Había al menos 20 personas el sábado en la noche en una vivienda de San Nicolás de los Garza, un suburbio de la ciudad de Monterrey, al momento del incidente, señaló un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León. Habló bajo condición de guardar el anonimato debido a que teme por su seguridad.



Siete de las víctimas fallecieron en el lugar y dos más posteriormente en distintos hospitales. Tenían entre 26 y 58 años de edad.



La procuraduría cree que el motivo fue una disputa relacionada con el tráfico de drogas a nivel local.



Por la noche, el procurador de Nuevo León, Bernardo González Garza, anunció el arresto de un hombre de 32 años armado con una pistola en relación con el caso. González no reveló más detalles sobre la detención, pero vecinos reportaron que se vendían drogas en la casa en la que ocurrió el tiroteo. Añadió que el año pasado se registró otro asesinato en ese domicilio.



González Garza señaló que en el domicilio donde se realizó la agresión se encontraron varias dosis de droga, por lo que las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes.

El funcionario descartó que haya una guerra de cárteles, y apuntó a una disputa entre pequeños grupos que se dedican a la venta de droga.

"Esto es un hecho aislado. No tiene nada que ver con una disputa de cárteles en nuestro estado, no tenemos una alerta porque no estamos padeciendo, insisto, lo que en otros estados del país", aseguró el fiscal general de Nuevo León, Bernardo González.

Según la policía, mientras las víctimas estaban viendo un partido de fútbol, tres encapuchados que empuñaban armas cortas entraron a la casa "Gritaron que se hincaran, al tiempo que les pidieron dinero y celulares. Luego se oyó una voz que dijo empiecen, e inició la balacera con saldo de nueve muertos".



Los presuntos autores del ataque armado son: un hombre de unos 30 años de edad, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, piel

morena, complexión media, usaba gorra deportiva y portaba cadenas de plata en el cuello con un dije de arma larga, quien portaba una

pistola tipo escuadra color negro.

El segundo sujeto fue señalado como de 25 años de edad, complexión delgada, piel morena, pelo largo, con picaduras de viruela en el rostro, usaba un pañuelo atado al cuello. El tercero fue mencionado como de 30 años de edad, moreno, complexión robusta, calvo, con camisa de marca Aeropostal, pantalón jean azul marino, también portaba una pistola escuadra color negro. Se desconoce en qué tipo de vehículo llegaron y escaparon de la zona.



Monterrey, un importante polo industrial de México cercano a Estados Unidos, se ha visto azotado por la violencia del narcotráfico en los últimos años, en especial, producto de una disputa entre los anteriormente aliados cárteles del Golfo y Los Zetas.

Omar Treviño, alias "Z-42", jefe máximo de Los Zetas y uno de los capos más sanguinarios de México, fue detenido en 2015 en un exclusivo suburbio de esa ciudad.



Fuente: AP/ El Universal de México, GDA