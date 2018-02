México: Cártel Jalisco Nueva Generación muestra a dos policías secuestrados.

Ciudad de México. Un escalofriante video mostró el lunes a dos agentes de inteligencia de México atados y arrodillados, confesando supuestas violaciones a los derechos humanos y rodeados por cinco hombres enmascarados y armados que les apuntan con pistolas y fusiles.

Un funcionario federal, que pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para hablar públicamente, dijo que los hombres en el video son al parecer los dos agentes de la Procuraduría General que desaparecieron el 5 de febrero en el estado de Nayarit, en la costa del Pacífico.



Los hombres armados no portaban insignias distintivas en sus vestimentas, pero Nayarit está bajo el control del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los medios mexicanos afirman que los agentes están en manos de esa poderosa organización criminal.



Uno de los dos cautivos aparece leyendo de un texto, aparentemente preparado, en el que afirma que agentes y militares han perpetrado violaciones, torturas y robos.



De momento no está claro qué rango tienen los cautivos, pero al parecer los secuestradores pensaron que eran agentes de inteligencia encubiertos, esto debido a que en una parte del texto se incluyó la línea “y entiendan, el que nos vistamos como trabajadores normales no quiere decir que no sepan quienes somos”.



Sin embargo, la Procuraduría General afirmó que los dos agentes desaparecidos estaban fuera de turno, y que asistieron a un evento familiar en Nayarit en el momento de su desaparición. Señaló que estaban asignados a la Agencia de Investigaciones Criminales.



El video, publicado el fin de semana en las redes sociales, fue impactante porque si bien policías corruptos ya han sido grabados en video “confesando” y siendo ejecutados, eso había sucedido muy pocas veces con agentes federales.



Uno de los pocos antecedentes fue en el 2004 cuando dos agentes de la Policía Preventiva Federal fueron agredidos, rociados con una sustancia inflamable y quemados vivos por una turba enardecida en las afueras de Ciudad de México.



Esos agentes estaban tomando fotos de una escuela primaria como parte de un operativo antidrogas cuando unos vecinos pensaron que eran secuestradores y los atacaron.



El Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de mayor crecimiento en México, es conocido por su violencia y por su inclinación a atacar a agentes federales, incluso a personal militar.



En el 2015, integrantes del CJNG derribaron un helicóptero del ejército con un lanzagranadas, y causaron la muerte de 10 soldados.



La Procuraduría General advirtió que no cesará en sus esfuerzos hasta encontrar a los dos agentes secuestrados.



Mientras leían el texto, los cautivos dijeron: “También tenemos claro que siempre se nos respetó como autoridad, porque ellos así lo decidieron no porque no pudieran hacernos algún daño”.



Los secuestradores parecieron amenazar con secuestrar a otros agentes, pues el texto continuó de esta forma: “Y seguirá pasando a todos nuestros compañeros integrantes de otras corporaciones que se decidan a lo mismo, robar, secuestrar y violar, escondiéndose detrás de una placa del gobierno”.



Fuente: AP