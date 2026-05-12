Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de México cancelo el cambió de calendario escolar que había previsto de cara al inicio del Mundial 2026 tras una serie de protestas y reclamos multisectoriales. La gestión de Claudia Sheinbaum buscaba adelantar el fin de curso en varias semanas de forma imprevista, pero se vio obligada a anular la medida en las últimas horas luego de una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

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