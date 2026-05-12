El gobierno de México cancelo el cambió de calendario escolar que había previsto de cara al inicio del Mundial 2026 tras una serie de protestas y reclamos multisectoriales. La gestión de Claudia Sheinbaum buscaba adelantar el fin de curso en varias semanas de forma imprevista, pero se vio obligada a anular la medida en las últimas horas luego de una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

MEDIDA CUESTIONADA

El gobierno mexicano anunció el jueves 7 una reconfiguración de su calendario educativo en las escuelas para facilitar la realización de la Copa Mundial de Fútbol, en la que el país norteamericano es uno de los anfitriones. La iniciativa fue planteada por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), que atribuyó como justificación complementaria el evitar exponer al alumnado a las altas temperaturas del verano en el hemisferio norte.

“Sí, vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial (…) México no cabe en un solo calendario”, había indicado Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

El cierre del año académico para el presente ciclo estaba previsto para el 15 de julio, pero con los ajustes promovidos por el SEP el curso iba a terminar el viernes 5 de junio, es decir, seis días antes del inicio de la Copa del Mundo.

La modificación iba a suponer la pérdida de cuatro semanas completas de clases —contando los días hábiles— e iba a afectar a más de 30 millones de escolares inscritos en colegios públicos. Adicionalmente, la fecha de retorno a clases seguía estando programada para el 31 de agosto, extendiendo las vacaciones de medio año a un total de prácticamente tres meses.

La medida generó airadas críticas desde diversos sectores, que iban desde especialistas y autoridades hasta padres de familia que calificaban tal decisión como una afectación a la formación básica y una marcada falta de planificación.

Más allá de la menor cantidad de horas de instrucción, se cuestionaba al gobierno no haber tenido en cuenta que se trataba de un total de 40 días en blanco, en los que gran cantidad de menores quedarían sin cuidado debido a las labores de sus padres y a la falta de redes de apoyo para supervisarlos en aquellos espacios vacíos. Adicionalmente, un comentario habitual fue que México ya ha sido anfitrión de un Mundial en fechas similares sin afectar el programa escolar, tal como sucedió en 1986.

(Fuente: SEP)

Entre los primeros en mostrar su rechazo estuvieron algunos gobiernos estatales, que cuestionaron los inconvenientes que supondría recortar las clases mientras adelantaban que no acatarían la medida del gobierno si esta acababa por oficializarse.

“Los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen una adecuada organización escolar y pueden generar una presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados de las familias”, señaló el viernes 8 el gobierno de Jalisco, presidido por Pablo Lemús.

En una línea similar se posicionó Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien señaló el domingo 10 que en su jurisdicción “se mantendrán las actividades hasta el 19 de junio”, aunque con “talleres y campamentos” para los menores que deseen “permanecer en las escuelas”.

Un detalle importante es que tanto Jalisco como Nuevo León tienen dos de las sedes mexicanas del Mundial de la FIFA, Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. (Foto de Miguel Sierra / EFE)

La propuesta también encontró el rechazo virulento de parte importante del magisterio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) adelantó que mientras el gobierno no formalizara el cambio del calendario escolar, sus agremiados seguirían considerando el 7 de julio como el cierre administrativo oficial del ciclo académico.

Asimismo, la Unión Nacional de Padres de Familia mexicana mostró su disconformidad señalando que “reducir el tiempo efectivo en las aulas genera consecuencias negativas a largo plazo”. La asociación cuestionó que se pusiera sobre la mesa un cambio de este tipo “sin consultar a madres y padres”.

Mario Delgado había precisado inicialmente que “por acuerdo unánime se había acordado la modificación del calendario escolar” en la reunión plenaria que mantuvieron la SEP y las secretarías de educación de todo el país, durante el día mismo del anuncio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. (EFE/Isaac Esquivel).

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, intentó matizar la información tras las primeras críticas señalando que se trataba esencialmente de una “propuesta” del secretario Delgado que habían “tomado”, aclarando que todavía no había “un calendario definido”. La jefa del gobierno nacional mexicano agregó que la idea surgió a raíz de peticiones de los gobiernos estatales y de los propios maestros.

“También tienen que considerarse los días de clase de las niñas y lniños. Entonces es una propuesta todavía, no está el calendario completo y vamos a esperar a que se defina de manera definitiva”, dijo Sheinbaum.

Este lunes 11 la mandataria mexicana se pronunció nuevamente, comentando que “reconocía la preocupación” pública y que su gestión “ahora plantea que se conserven las seis semanas de vacaciones”, que era el marco originalmente previsto por la agenda estatal. Según Sheinbaum, el nuevo calendario viene discutiéndose con las autoridades educativas regionales.

Sheinbaum precisó que el Estado mexicano garantizará la seguridad de la máxima competición del fútbol y que las obras requeridas por la competición quedarán listas “en tiempo y forma” para el inicio del evento.

Finalmente, ese mismo día Mario Delgado anunció que se resolvió mantener los 185 días efectivos de clases tras una sesión del CONAEDU y que no se iba a adelantar el fin del ciclo escolar.

Las sedes de México y sus obras México tendrá tres de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ciudad de México – Estadio Azteca Se emprendieron remodelaciones para actualizar la iluminación con sistemas LED y dar acceso a la red 5G, además de la creación de palcos y zonas VIP, mejoras de vestidores y accesos para personas con discapacidad. También se ampliaron ciclovías, se renovaron estaciones de tren de la ciudad y la señalización de las calles.

Guadalajara – Estado Akron Remodelación del estadio con la renovación del sistema de iluminación para ajustarse al estándar FIFA junto a mejoras en las redes de conectividad. Se creó un sistema de pasos a desnivel para mejorar el tránsito llamado Nodo Vial Chivas y se ha buscado mejorar el sistema de transporte para mejorar el acceso de los hinchas hacia el recinto deportivo.

Monterrey – Estadio BBVA Se mejoraron las varias áreas del estadio, estacionamientos y el césped, instalándose también pantallas gigantes. Se construyó un gran puente peatonal para mejorar el acceso al centro deportivo desde el Parque Pastora y se remozaron las estaciones de metro aledañas.

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