México dice que hundimiento de nuevo aeropuerto "está calculado".

Mazatlán. El Gobierno de México afirmó hoy que un hundimiento en la zona de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), denunciado por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, "está calculado" y que el proyecto no se detendrá porque a una persona se le ocurre.

En un foro sobre conectividad aérea en la feria turística Mazatlán 2018 que se celebra en esta ciudad, el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, acusó de "mala fe", sin mencionarlo, al aspirante presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien se ha pronunciado contra la magna obra.



Hace unos meses López Obrador dijo que la zona del Lago de Texcoco, donde se construye el NAICM, se hunde a razón de un metro por año, pero especialistas precisaron que algunas partes de la capital mexicana se hunden 40 centímetros cada año y la zona donde está el actual aeropuerto, a unos cinco kilómetros del nuevo, registra un hundimiento de entre 20 y 24 centímetros.



Al ser interrogado por reporteros en torno al riesgo de hundimiento, De la Madrid replicó: "Sí, claro, se puede hundir, como toda la ciudad. Pero el aeropuerto actual también esta construido ahí (zona del Lago); tiene 65 años que se construyó y ahí está".



"Y sí, vamos hacer un aeropuerto en un lago, y sí, se va hundir, pero parejito; o sea, está hecho para que se hunda parejito y está calculado", apuntó el ministro.



"¿No podemos hacer un aeropuerto aunque sea en un lago? Se hacen aeropuertos en los mares, y quien no tenga estudios para ello que no ande opinando del aeropuerto", agregó.



Sin mencionar por nombre a López Obrador, el funcionario dijo que lo que el candidato expresa sobre el nuevo aeropuerto "es ignorancia", además de hacer "un uso político" con la intención de "confundir al mexicano y hacer creer que le están 'dando gato por liebre'. Es mala fe".



Dijo que el actual Gobierno no va detener el proyecto "porque no podemos detener (el crecimiento de) el país, y si llega otro Gobierno con una visión diferente entonces que en su momento le explique a los mexicanos cómo seguiremos creciendo en turismo y otras áreas".



En el mismo foro, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que evitar que el proyecto de la nueva terminal aérea se concrete "sería evitar que México siga creciendo como un país internacional en turismo, negocios y comercio".



Señaló que la construcción cuenta con todas las calificaciones técnicas de expertos del mundo, "no de servidores públicos, no de opinión política".



Empresarios mexicanos, con el magnate Carlos Slim al frente, han defendido la construcción del nuevo aeropuerto y criticado las promesas de campaña de López Obrador.



Mientras que la agencia calificadora Moody's afirmó que la suspensión de la obra que se lleva a cabo en Texcoco (al noreste de la capital) es "un riesgo clave" en un contexto en que se prevé que el "sólido tráfico aéreo" en México impulsará el perfil crediticio de sus aeropuertos.



La agencia dijo que cancelar o retrasar la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México tendría "implicaciones crediticias negativas" para el sector aeroportuario en el país.



