México: Esto le pasó a la familia de EE.UU. hallada muerta en Tulum.

Ciudad de México. Una pareja de Iowa y sus dos hijos pequeños murieron por inhalación de un gas tóxico no identificado en un condominio rentado en la costa del Caribe de México, según las autopsias, dijeron el sábado las autoridades, que descartaron que el caso se tratara de un crimen o un suicidio.

La fiscalía general del estado de Quintana Roo, en la costa del Caribe, dijo que "la causa de fallecimiento se debió a asfixia por inhalación de gases tóxicos". No se ha determinado el tipo de gas, pero "se descarta un hecho violento o un suicidio", agregó.



En las fotografías difundidas por la fiscalía se veían agentes vestidos con trajes especiales y bomberos con tanques de aire examinando las conexiones de gas que daban hasta una estufa en el condominio en la localidad de Tulum.



La fiscalía dijo que los investigadores "realizaron una inspección física a la instalación de gas de la habitación". La dirección de protección civil de Tulum emitirá un informe técnico sobre los hallazgos.



En el 2010, cinco turistas canadienses y dos mexicanos fallecieron por una explosión a causa de gas que escapó de una instalación deficiente en un hotel en la localidad cercana de Playa del Carmen.



Las autoridades de Iowa identificaron a los fallecidos como Kevin Sharp, de 41 años; su esposa, Amy Sharp, de 38, y los hijos de ambos Sterling, de 12, y Adrianna, de 7. La familia vivía en Creston, Iowa.



Otros parientes avisaron en Creston que la familia no había regresado de México alrededor de una semana después de que partiera de vacaciones. La policía de Creston dio aviso al Departamento de Estado y los cadáveres fueron encontrados durante una revisión en el condominio en Tulum, en la península de Yucatán.



La fiscalía de Quintana Roo dijo que los integrantes de la familia tenían entre 36 y 48 horas de fallecidos cuando los encontraron el viernes en el complejo de condominios Tao.



La inmobiliaria del lugar declinó hacer declaraciones aunque respondió el viernes la llamada.



La familia viajó el 14 de marzo en avión a Cancún, según el periódico Creston News Advertiser en Iowa. De acuerdo con una hermana del padre de familia, Amy Sharp, éste le envió un mensaje de texto a su madre al día siguiente para decirle que habían llegado a Tulum, pero no se volvió a saber más de la familia.



La hermana, Renee Hoyt, dijo que los Sharp tenían previsto regresar esta semana a Estados Unidos. Habían programado salir del aeropuerto de Cancún el miércoles y llegar a San Luis en un vuelo sin escalas. La familia después viajaría en automóvil unos 322 kilómetros (200 millas) hasta Danville, Illinois, para ver el jueves un partido de basquetbol, informó Hoyt.



Cuando la familia no llegó a San Luis, otros parientes avisaron a las autoridades, agregó.



