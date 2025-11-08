México: Juez abre juicio por abuso sexual contra sujeto que agredió a presidenta Claudia Sheinbaum

Un juez de control determinó este sábado abrir un juicio a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ocurrido el pasado martes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En audiencia por cumplimiento de una orden de aprehensión, el Ministerio Público realizó la imputación contra el sujeto, quien permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio (cárcel) Norte, y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cuestionó que el Perú haya roto relaciones diplomáticas por el caso Betssy Chávez. (Foto: EFE)

El viernes, Rivera fue procesado penalmente por el delito de abuso sexual, cometido contra otra mujer.

Un juez ordenó el inicio de un juicio contra el sujeto, de 33 años, por realizar tocamientos a una joven de 25 años, también el martes pasado en calles del centro de la Ciudad de México, agresión ocurrida tras el mismo ataque sexual a Sheinbaum.

La audiencia judicial se llevó a cabo este viernes en la capital mexicana, únicamente por la denuncia de la joven, tras la cual el acusado fue detenido luego de que la víctima lo denunciara ante agentes que lo vigilaban tras la agresión a la presidenta.

El martes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

La agresión quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales.

Horas más tarde las autoridades federales confirmaron que el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

La agresión hacia Claudia Sheinbaum ocurrió mientras la presidenta caminaba hacia la Secretaría de Educación Pública desde Palacio Nacional, en Ciudad de México. Foto: Redes sociales

Fuentes penales indicaron que Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal para la Ciudad de México, pero en el momento que ocurrió el delito ningún ayudante cercano a la mandataria intervino.

El miércoles, en su conferencia de prensa, Sheinbaum informó que interpuso una denuncia contra el sujeto, aunque reconoció que dudó en hacerlo, pero lo hizo para enviar “un mensaje a todas las mujeres y a todos los hombres”.

La agresión a Sheinbaum ha generado una fuerte indignación en el país por la persistencia de delitos sexuales y violencia contra las mujeres, que llega hasta la más alta autoridad del país.

La difusión de las imágenes del ataque también han generado controversia sobre los límites de la libertad de expresión, el interés público y la violencia digital tipificada por la ley Olimpia.

En México, más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como sexual (48 %), psicológica (52 %) o física (35 %) , según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o ‘cifra negra’ de más del 90 % por casos que no se denuncian.