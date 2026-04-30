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Claudia SHeinbaum dijo que hasta ahora no hay pruebas contra el gobernador de Sinaloa por las acusaciones de Estados Unidos. (AFP)
Claudia SHeinbaum dijo que hasta ahora no hay pruebas contra el gobernador de Sinaloa por las acusaciones de Estados Unidos. (AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia AFP

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves a Estados Unidos pruebas “irrefutables” en el caso del gobernador de Sinaloa y nueve personas más acusadas de nexos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York.

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