La diputada federal electa Azucena Rodríguez Zamora fue secuestrada por un grupo armado cuando viajaba por una carretera del estado de Hidalgo, en el centro de México.



Los secuestradores dispararon al auto en el que viajaba la futura legisladora, lo que provocó que se volcara, según informaron las autoridades.



Al parecer, sacaron a la víctima del vehículo y la subieron a un automóvil compacto. Hasta el momento no se conoce su paradero.



Dos personas que la acompañaban quedaron lesionadas, una de ellas con un disparo en la pierna.



El secuestro ocurrió la tarde del martes en la autopista México-Tuxpan, cerca del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.



Azucena Rodríguez fue postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como diputada federal por el estado de Veracruz, y debe asumir el cargo el próximo 1 de setiembre.



Este plagio se suma a la inédita ola de violencia contra políticos y candidatos en la reciente campaña presidencial mexicana.



La contienda fue una de las más violentas de la historia reciente. Según la consultora Etellekt, en el proceso fueron asesinados 152 políticos, entre ellos 48 candidatos o precandidatos.



Además se registraron más de 460 agresiones y amenazas diversas. El estado con más violencia fue Guerrero, en el sureste del país.



La reciente campaña electoral fue una de las más violentas de la historia reciente.

Bajo perfil



Azucena Rodríguez fue regidora en el municipio de Tiahuatlán, Veracruz. Era responsable de la comisión de agua.



En la pasada contienda electoral fue postulada en el primer lugar de la lista de diputados plurinominales del PRD, lo que desató controversia en algunos militantes.



Los candidatos por esta vía no necesitan hacer campaña, pues su elección depende del número de votos que obtenga el partido en los comicios.



La designación en el primer sitio asegura el lugar a quien lo ocupe. Por eso la inconformidad de políticos locales quienes cuestionaron que Rodríguez Zamora no había nacido en Veracruz.



Hasta el momento no se conocen el motivo del secuestro, que no es el primero que ocurre en la región.

El pasado 4 de julio fue asesinado el alcalde de Naupan, Puebla, Genaro Negrete. La víctima fue interceptada en la carretera Tulancingo-Pachuca, también del estado de Hidalgo.



Por este caso fueron detenidas ocho personas.



En el caso de la diputada secuestrada las autoridades no han dado más detalles.



Por lo pronto, la Secretaría de Igualdad de Género del partido exigió su aparición con vida.



“Se condena tajantemente este crimen que se suma a los más de 10.000 secuestros que se han cometido en lo que va del sexenio”, señalaron en un comunicado.