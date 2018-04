México: Tribunal Electoral permite la candidatura de 'El Bronco'

El tribunal electoral de México ordenó este martes el registro como candidato a la presidencia de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como 'El Bronco', que se convierte en el segundo aspirante independiente en acceder a la contienda electoral de julio próximo.

El fallo de la corte revocó un dictamen del Instituto Nacional Electoral de México (INE) que había rechazado su inscripción por incumplir con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido y que consideró fundado el argumento de Rodríguez Calderón de que no se le permitió verificar la totalidad de firmas de apoyo que fueron consideradas inválidas de las que había presentado.



"Al haber considerado que no se respetó la garantía de la audiencia en el proceso de revisión, (el tribunal) instruyó a la autoridad electoral registrar al quejoso", agregó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Tras conocerse el fallo, Rodríguez Calderón escribió en su cuenta de Twitter: "Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse".

Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 10 de abril de 2018

Las elecciones de julio serán las primeras en la historia de México con la participación de candidatos independientes que aunque no tienen potencial de triunfo, según analistas, podrían robarles votos a los candidatos establecidos.



Actualmente la mayoría de sondeos ubican como claro favorito al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, seguido por el conservador Ricardo Anaya y por el oficialista José Meade en tercer lugar.



En cuarto lugar aparece la otra aspirante independiente Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) quien postula por el movimiento conservador Valores.



El registro de 'El Bronco', un militante del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue elegido como independiente al frente del gobierno del estado norteño de Nuevo León en 2015, había sido rechazado por el INE pues detectó anomalías como documentos electorales falsos o con datos no vigentes entre sus apoyos.



La autoridad exigió un mínimo de 860.000 firmas para obtener el registro como candidato. En el caso de 'El Bronco', el INE rechazó 387.897 firmas, quedando por debajo del mínimo requerido.



Rodríguez alegó también que se le negó el derecho a "ejercer una completa y adecuada defensa" porque no se le informaron las causas o supuestos que indicaran el motivo de la invalidación de firmas, precisó el tribunal electoral.



Fuente: AFP