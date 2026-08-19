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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 26 de noviembre de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 26 de noviembre de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles tres días de duelo nacional tras la muerte del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

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