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El presidente de Chile, José Antonio Kast; y la exmandataria y aspirante a la secretaría general de la ONU, Michelle Bachelet. (Rodrigo ARANGUA / Timothy A. CLARY / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast; y la exmandataria y aspirante a la secretaría general de la ONU, Michelle Bachelet. (Rodrigo ARANGUA / Timothy A. CLARY / AFP)
Por Agencia EFE

La Cancillería de Chile abrió un sumario administrativo para determinar si diplomáticos hicieron gestiones a favor de Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas, pese a que el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast retiró el patrocinio a la candidatura de la expresidenta socialista, informaron este miércoles fuentes oficiales.

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