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La expresidenta chilena Michelle Bachelet habla con la prensa tras una audiencia para ser considerada como la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 21 de abril de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
La expresidenta chilena Michelle Bachelet habla con la prensa tras una audiencia para ser considerada como la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 21 de abril de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia AFP

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, candidata a secretaria general de la ONU, dijo el martes que espera que el mundo esté por fin “preparado” para tener a una mujer en ese cargo.

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