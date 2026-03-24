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La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, habla durante una entrevista en Santiago, el 22 de diciembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, habla durante una entrevista en Santiago, el 22 de diciembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

La expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) insistirá en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y afirmó este martes que su “disposición a contribuir permanece intacta”, tras el retiro del apoyo por parte del Gobierno de su país, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast.

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