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Resumen

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La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, habla durante una entrevista en Santiago, el 22 de diciembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, habla durante una entrevista en Santiago, el 22 de diciembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) sinceró este jueves el complejo escenario que enfrenta en el marco de su candidatura a presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU): “Sé que no voy a ser secretaria general”.

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