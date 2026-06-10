El congresista colombiano Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aseguró este miércoles que ese organismo no ha tomado la decisión de suspender al presidente Gustavo Petro, como lo ordenó la presidenta de dicha Comisión, Gloria Arizabaleta.

“Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Que no es cierto, como han dicho algunos medios, que la Comisión de Acusaciones ha suspendido al presidente Gustavo Petro”, expresó Ocampo, representante del Pacto Histórico, el partido del mandatario.

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Arizabaleta, que también hace parte del Pacto Histórico, ordenó “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo” al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por su presunta participación en política durante la campaña.

La inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”, según Arizabaleta.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

En ese sentido, el representante Ocampo señaló que “el presidente Petro sigue en funciones” y que el auto no había sido presentado en la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación para su estudio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en la Casa de Nariño, el 4 de junio de 2026.(Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

“Es decir, ni siquiera se tiene pensado discutirlo. Es un auto donde la persona que lo hizo lo tenía en su oficina o en su correo y ha llegado a los medios. Le pedimos a los medios en la opinión pública no alarmar sin necesidad la ciudadanía. El presidente Petro sigue en funciones, no hay ninguna suspensión, no se puede hacer de esta manera”, añadió Ocampo.

Según la Constitución, la citada Comisión, en caso de que su investigación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez, según los juristas.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró este miércoles que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tiene competencia para suspender del cargo al presidente porque esta es “una comisión de instrucción”.