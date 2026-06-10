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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó la campaña electoral hacia la primera vuelta sin ser candidato.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó la campaña electoral hacia la primera vuelta sin ser candidato.
Por Agencia EFE

El congresista colombiano Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aseguró este miércoles que ese organismo no ha tomado la decisión de suspender al presidente Gustavo Petro, como lo ordenó la presidenta de dicha Comisión, Gloria Arizabaleta.

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