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El presidente denunció “la agresión multidimensional” de Estados Unidos contra la isla. (Foto: AFP)
El presidente denunció “la agresión multidimensional” de Estados Unidos contra la isla. (Foto: AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que la isla vive un momento “absolutamente desafiante” y que entre las “serias amenazas” que se ciernen sobre el país se incluye la “agresión militar” de Estados Unidos.

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